Procurorul Ion Covalciuc s-a retras, din nou, din concursul pentru CSJ. Comisia urma să emită raportul de evaluare

Procurorul din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), s-a retras din nou din concurs. O cerere în acest sens a fost depusă la Comisia de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de retragerea candidatului, a anunțat Comisia miercuri, 29 iulie, într-un comunicat de presă. Cererea de retragere urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii.

Retragerea a intervenit după desfășurarea audierii publice și înainte de finalizarea procedurii de evaluare prin emiterea raportului de evaluare.

Aceasta este a doua retragere a lui Ion Covalciuc din concursul pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. În cadrul concursului anterior, organizat în 2025, candidatul s-a retras după ce a primit o notificare privind anumite aspecte de integritate care urmau să fie discutate în cadrul audierii. Ulterior, acesta a depus o nouă cerere de participare la concurs în 2026, iar Consiliul Superior al Magistraturii a transmis din nou candidatura sa pentru evaluare.

Procedura de evaluare a început în luna martie 2026, odată cu notificarea candidatului și completarea documentelor inițiale aferente procesului. Ulterior, Comisia a desfășurat mai multe runde de întrebări și solicitări de clarificări, la care candidatul a prezentat explicații și documente justificative. În cadrul audierii publice din luna mai, membrii Comisiei au adresat întrebări suplimentare privind constatările preliminare referitoare la integritatea financiară a candidatului. Au fost examinate economiile gospodăriei, inclusiv mijloacele financiare deținute în conturi bancare și în numerar, precum și aspecte ce țin de cheltuielile de consum ale populației (CCP), indicator statistic utilizat în evaluările financiare. Totodată, candidatul a oferit explicații privind eventuale discrepanțe financiare pentru perioada 2014–2016 și a răspuns la întrebări referitoare la potențiala nedeclarare a unui împrumut către Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile prevăzute de lege. La solicitarea candidatului, o parte a audierii s-a desfășurat în ședință închisă, solicitare admisă de Comisie.