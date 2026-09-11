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Cât costă un litru de benzină și motorină vineri, 11 septembrie

Sursa: ZdG

Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale pentru vineri, 11 septembrie, care indică noi scumpiri la motorină și benzină.

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Pentru ziua de vineri, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

  • 32,77 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+18 de bani);
  • 33,86 lei/litru – pentru motorina standard (+36 bani).

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