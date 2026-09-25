Când va examina ANRE solicitările privind majorarea tarifelor la gazele naturale și energia termică și cu cât a diminuat prețurile cerute?

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va examina luni, 28 septembrie, aprobarea unui tarif de 26,14 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA, față de cel cerut de Energocom de 26,25 lei/m³.

ANRE va examina și propunerile privind majorarea tarifelor la energia termică: un tarif de 3277 de lei pentru o gigacalorie la Termoelectrica, în timp ce furnizorul a cerut 3689 de lei și 3374 de lei pentru o gigacalorie pentru energia furnizată de CET-Nord, față de 4313 lei, cât a solicitat Energocom.

În prezent, o gigacalorie costă 2020 lei pentru clienții Termoelectrica și 2201 lei pentru beneficiarii de energie de la CET-Nord.

Ultima majorare a tarifului la gaz în Moldova a avut loc la 1 septembrie 2026. Astfel, în prezent consumatorii achită 20,30 lei pentru un metru cub, o majorare de circa 41% față de prețul anterior de 14,42 lei/m³.

Energocom și-a justificat solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Potrivit companiei, de la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă la 15 iulie 2026, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de 42,15%.

Compania invocă, printre factorii care au dus la majorarea prețurilor, intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece.

Guvernul spune că va căuta „activ orice opțiune suplimentară serioasă” de alimentare cu gaz a R. Moldova

„Nu vom sta pasiv, uitându-ne la graficele de la bursă”, este reacția Guvernului la discuțiile din spațiul public pe subiectul aprovizionării cu gaz a R. Moldova din surse alternative.

„Vom căuta activ orice opțiune suplimentară serioasă care poate aduce Moldovei gaze mai ieftine și condiții mai bune – inclusiv contracte pe termen mai lung și surse alternative de aprovizionare. Fie că vorbim de gaz american, azer, qatarez sau turkmen, vom analiza fiecare variantă care este legală, sigură și avantajoasă economic pentru Republica Moldova. Vom vorbi cu guverne, producători, traderi și oameni care cunosc această piață și pot deschide uși, Avem doar un criteriu: prețul final pentru Moldova, siguranța livrării și independența noastră energetică”, a scris purtătorul de cuvând al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Potrivit sursei citate, Executivul va prezenta public cifrele, condițiile și rezultatele „cu maximă transparență”, când „aceste discuții se vor transforma în oferte concrete”.