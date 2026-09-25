„Violența bazată pe gen rămâne una dintre principalele preocupări”: Raportul Oficiului Avocatului Poporului privind implementarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor

„Violența bazată pe gen rămâne una dintre principalele preocupări”, scrie Oficiul Avocatului Poporului (OAP), în contextul depunerii unui raport către Comitetul ONU pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare față de Femei în contextul examinării celui de-al șaptelea raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

„Necesitatea asigurării aplicării efective a legislației”

Potrvit OAP, în raport se atrage atenția asupra unor provocări persistente în asigurarea efectivă a drepturilor femeilor și fetelor, care vizează accesul la justiție, prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen, ocuparea forței de muncă, accesul la educație și la servicii de sănătate.

„Violența bazată pe gen rămâne una dintre principalele preocupări. Deși R. Moldova a înregistrat progrese în consolidarea cadrului legislativ, inclusiv prin reglementarea unor noi forme de violență, OAP subliniază necesitatea asigurării aplicării efective a legislației și a unei protecții reale și eficiente a victimelor. O atenție deosebită este acordată femeilor și fetelor aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv femeilor cu dizabilități și fetelor afectate de violență și exploatare sexuală în mediul online. Inegalitățile de pe piața muncii continuă să afecteze femeile”, se arată în comunicatul de presă.

Sursa citată scrie că în raport se evidențiază persistența diferențelor privind ocuparea și remunerarea femeilor și bărbaților, precum și impactul disproporționat al responsabilităților familiale și de îngrijire asupra participării femeilor la viața profesională. În acest context, OAP a subliniat necesitatea dezvoltării serviciilor de îngrijire accesibile și a promovării unei repartizări mai echitabile a responsabilităților familiale.

„Educația reprezintă un domeniu important pentru prevenirea inegalităților și vulnerabilităților. OAP atrage atenția asupra situației fetelor și tinerelor din grupuri vulnerabile, în special a fetelor rome, care se confruntă cu riscuri sporite de abandon școlar, sărăcie intergenerațională și căsătorii timpurii. Accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă necesită o atenție continuă. Raportul evidențiază importanța asigurării unor servicii accesibile, inclusiv pentru femeile și fetele care se confruntă cu bariere geografice, economice sau de mobilitate. De asemenea, persistă necesitatea consolidării educației sexuale și reproductive și a accesului adolescenților la informații și servicii adaptate nevoilor lor”, notează instituția.

„Datele de calitate sunt esențiale pentru identificarea inegalităților”

Potrivit OAP, un aspect „transversal” evidențiat în raport este necesitatea colectării și publicării sistematice a datelor dezagregate, inclusiv după sex, vârstă și alte caracteristici relevante. Datele de calitate sunt esențiale pentru identificarea inegalităților, evaluarea impactului politicilor publice și monitorizarea progreselor în realizarea drepturilor femeilor, se arată în comunicat.

Totodată, OAP a menționat că nu dispune de acces fizic și informațional efectiv în regiunea transnistreană pentru desfășurarea unor activități independente de monitorizare, ceea ce limitează posibilitatea de a evalua situația privind respectarea drepturilor garantate de Convenție în această regiune.