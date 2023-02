Blocul administrativ al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, reconectat la energie electrică: „Până marți s-a luat o pauză”

Cele două instalațiile de utilizare a energiei electrice aflate în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău”, care au fost deconectate joi, 2 februarie, de către compania „Premier Energy”, au fost reconectate. Potrivit primarului municipiului Chișinău Ion Ceban, sistarea energiei electrice pentru blocul administrativ al „Apă-Canal Chișinău” a fost amânată.

„După discuțiile din această seară cu conducerea Premier Energy am ajuns la înțelegerea că „Apă Canal” la această oră este reconectată la energia electrică. Împreună cu colegii mei după mai multe ședințe lungi am identificat o soluție constructivă și legală pe care am propus-o în ședința din această seară. Până marți s-a luat o pauză, după care vom relua discuțiile (…)”, a informat primarul, în seara zilei de joi.