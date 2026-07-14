Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe raioane ale R. Moldova. Sunt prognozate ploi, grindină și vijelii

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis marți, 14 iulie, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă marți, 14 iulie, în intervalul 14:30–23:00, pentru mai multe raioane și municipii din R. Moldova.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate sunt așteptate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, cu cantități de precipitații de 15–30 l/m². Totodată, sunt prognozate căderi de grindină și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15–20 m/s.

Avertizarea vizează raioanele Anenii Noi, Briceni, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Râșcani, Rezina, Sângerei, Slobozia, Soroca, Șoldănești, Ștefan Vodă, Strășeni, Telenești și Ungheni, precum și municipiile Chișinău, Bălți și Tighina. De asemenea, avertizarea este valabilă și pentru localitățile din regiunea transnistreană: Camenca, Dubăsari, Grigoriopol și Rîbnița.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci izolați și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să conducă prudent, întrucât vizibilitatea poate fi redusă în timpul averselor.