O fostă secretară a partidului „Șansă”, condamnată, în prima instanță, pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului. Martorii au descris distribuirea banilor către activiști

Elena Bozbei a fost condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari, prin prestare de informații și acordare de mijloace, activând în 2023 în calitate de secretară a oficiul din Vulcănești a partidului „Șansă”.

La fel, prima instanță a hotărât ca statul va încasa din contul inculpatei suma de 16940 de lei în legătură cu efectuarea rapoartelor de expertiză, dar și confiscarea din contul lui Elenei Bozbei sumei de 154916 de lei, reprezentând 1/3 dintr-un total de 464750 lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Sentință Bozbei Elena finanțare ilegală partid Șansă by Ziarul de Gardă

Acord de recunoaștere a vinovăției

Anterior, în luna mai Procuratura Anticorupție a anunțat despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a două cauze penale privind complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Conform informațiilor ZdG, una dintre cauze o viza pe secretara oficiului teritorial Vulcănești al Partidului Politic „Șansă”, Elena Bozbei.

Potrivit sentinței, în perioada septembrie – octombrie 2023, aflându-se în biroul de serviciu al partidului politic „Șansa”, amplasat în orașul Vulcănești, Elena Bozbei a participat la repartizarea și transmiterea mijloacelor bănești gestionate de către Natalia Pamucciu (președinta partidului în campania electorală la alegerile locale din luna iulie 2023, n. red.), sumele variind între 400 – 4000 lei, ajungând în sumă totală de 464750 lei, către diferite persoane, preponderent din raionul Vulcănești, care erau activiști și simpatizanți ai partidului „Șansă”.

Conform învinuirii, banii transmiși erau remunerări pentru diverse acțiuni, printre care participarea la întruniri, adunări organizate în interesele partidului, colectări de semnături în susținerea unui anumit candidat, dar și așa zisele salarii pentru prestarea diferitelor servicii în beneficiul partidului politic „Șansa”, o derivată a partidului „Șor”. La etapa urmăririi penale, Elena Bozbei, asistată de avocatul său, Alexandr Trutnev, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

„Banii veneau prin intermediul unui curier la o locație anumită”

La întrebarea procurorului Vasile Disculțu, Elena Bozbei a declarat că remunerația de la partid o primea neoficial, iar careva contract de muncă nu a îndeplinit. La fel, inculpata a precizat că nu a achitat careva cotizații la partid și că la colectarea donațiilor în favoarea partidului nu a participat, dar cunoaște că se efectuau colectări.

„Nu cunoaște dacă donațiile erau reale sau nu deoarece nu intra în obligațiile ei. Nu cunoaște sursa banilor de finanțarea a partidului, la alegerile locale, banii veneau prin intermediul unui curier la o locație anumită, prin care curierul ducea răspundere de locația unde erau banii, și la acea locație se apropiau persoanele și luau, dar ce sumă de bani și de unde nu i se raporta astfel de informație, dar concretizează că din cele auzite cunoaște. Aceste informații le cunoaște că se vorbea prin oficiu de colegi, dar a vorbit la acest subiect și cu Pamucciu Natalia. Nu cunoaște motivul de ce banii nu erau aduși pe adresa partidului. Nu cunoaște dacă banii aduși de curier erau contabilizați, dar la oficiul central după părerea ei erau contabilizați. Cunoaște că finanțarea partidului trebuia să fie efectuată doar din surse legale. Până la primul tur unii participanți la protest erau remunerați, dar nu cunoaște dacă primeau toți banii”, se arată în mărturiile depuse de Elena Bozbei în instanța de judecată.

Candidat la primăria Vulcănești: „costum nou de 4000 de lei” de la „Șansă”

În sentința de condamnare este prezentat procesul-verbal de audiere a martorului Ivan Crețu, care în 2023 a candidat pentru funcția de primar al orașului Vulcănești din partea partidului „Șansă”.

Crețu a declarat că întâlnirile cu locuitorii din orașul Vulcănești le coordona cu Natalia Pamucciu, ea la rândul său era reprezentanta și responsabila din partea partidului „Șansă” la alegerile locale în orașul Vulcănești.

„A avut o discuție telefonică cu Natalia Pamucciu, unde ea l-a întrebat dacă are costum, și i-a spus că este posibilitatea de a procura costum nou, iar ea îi va compensa aceste cheltuieli, i-a spus că îi va restitui suma de 4000 lei, doar dacă păstrează bonul de casă de la costumul procurat, însă el i-a zis că are costumul său și bani așa și nu i-a mai primit. Pe Bozbei Elena a văzut-o ea era în oficiu cu Pamucciu Natalia, care anume era rolul acesteia nu cunoaște”, se arată în procesul-verbal.

Un alt martor audiat a fost Alexei Moldovean, care a declarat că în vara anului 2023 activa în calitate de administrator la întreprinderea municipală „ET Suprim” din Etulia, cum ar fi Apă Canal. Acesta este de baștină din satul Cișmichioi al aceluiași raion.

Moldovean a povestit că a fost telefonat de către Serghei Pantelevici, primarul satului Etulia, pentru a fi invitat la o întâlnire cu persoane din Vulcănești, reprezentanți ai partidului „Șansă”. Ulterior, la acesta a venit Natalia Pamucciu, care s-a prezentat ca fiind reprezentantul Partidului Politic „Șansă” pe zona de sud a R. Moldova. Martorul a spus că Pamucciu i-a propus să candideze la alegerile locale la funcția de primar din partea Partidului Politic „Șansă”, în satul său de baștină, Cișmichioi. Alexei Moldovean a căzut de acord, menționând că „nu a avut vreun angajament scris, totul fiind la nivel verbal”.

Martorul a declarat că în oficiul partidului activa Natalia Pamucciu, Elena Bozbei și încă o doamnă, pe care acesta nu își amintește cum o cheamă. La oficiu erau afișe cu inscripția „echipa lui Ilan Șor”. Acesta menționează că din start înțelegea că partidul „Șansa” este partidul Șor. Acesta a povestit cum mergea la acel oficiu regulat, de două ori pe săptămână.

La fel, Alexei a menționat și el că i s-a comunicat de la partid să își cumpere un costum ca „să arate bine în calitate de candidat, iar limita era de până la 4000 lei”. Moldovean și-a cumpărat un costum, pentru care a cheltuit aproximativ 3900 de lei, apoi a adus bonul de casă Nataliei Pamucciu, iar ea i-a dat bani cash pentru aceasta. El a mai declarat că primea o tabletă pe care raporta activitatea electorală și că i s-a sugerat că, în cazul unei victorii, ar urma să beneficieze de venituri suplimentare față de salariul de primar.

400 de lei pentru participarea la un concert al partidului

Natalia Gasimova a declarat că a fost chemată la sediul partidului „Șansă” chiar de prietena sa, Elena Bozbei, unde aceasta i-a înmânat două bancnote de câte 200 de lei, explicând că reprezintă remunerația pentru participarea la un concert organizat de partid. Martora a precizat că nu a semnat niciun document pentru primirea banilor.

Hotărârea mai descrie înregistrări video realizate în sediul partidului, în care, potrivit instanței, se observă distribuirea sistematică a banilor către coordonatori și activiști, fiind menționate sume de mii de lei și liste cu persoane care urmau să primească câte 1.000 de lei pentru participarea la adunări. În unele secvențe, Elena Bozbei apare verificând liste, primind bani pentru a-i transmite altor persoane și discutând despre repartizarea acestora.

Poziția procurorului și a apărării

Procurorul Vasile Disculțu a susținut acordul de recunoaștere a vinovăției și a solicitat condamnarea inculpatei la trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de trei ani, precum și impunerea obligațiilor prevăzute de lege pe durata probațiunii.

Avocatul Alexandr Trutnev a cerut instanței aplicarea pedepsei negociate prin acordul de recunoaștere a vinovăției, poziție susținută și de inculpată în ultimul cuvânt, aceasta reiterând că regretă fapta comisă.

Aprecierea instanței

Instanța a constatat că probele administrate demonstrează vinovăția Elenei Bozbei și că fapta întrunește elementele infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic în proporții mari. Judecătorul a subliniat că obiectul infracțiunii îl constituie afectarea legalității și transparenței finanțării partidelor politice, iar suma de 464750 de lei depășește pragul prevăzut de lege pentru proporții mari.

La individualizarea pedepsei, instanța a reținut că inculpata nu are antecedente penale, este încadrată în câmpul muncii și are doi copii minori la întreținere. Totodată, judecătoarea Angela Vasilenco a precizat că simpla recunoaștere a vinovăției nu poate constitui o circumstanță atenuantă suplimentară, întrucât aceasta este deja valorificată prin procedura acordului de recunoaștere.

Pe lângă pedeapsa penală, instanța a dispus confiscarea specială a 154916 lei, reprezentând o treime din suma totală distribuită ilegal, precum și încasarea a 16940 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. De asemenea, măsura preventivă de a nu părăsi țara a fost menținută până la rămânerea definitivă a sentinței.