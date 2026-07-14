Un tânăr din PAS a fost angajat la 18 ani la Ministerul Culturii și câștigă 300 de mii de lei pe an, având doar studii liceale. Explicațiile lui Bogdan Zgherea

Vicepreședintele Organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, lucrează la Ministerul Culturii, fără să aibă vreo diplomă de licență și ridică în prezent un salariu brut de 300 de mii de lei pe an. Zgherea a fost angajat la 18 ani. Acesta este remunerat prin intermediul contractelor de prestări de servicii, acordate fără licitație, potrivit unei investigații publicate de Moldova Curată.

Ministerul Culturii neagă că angajarea lui Zgherea are legătură cu funcția lui deținută în partid, iar Procuratura Anticorupție a verificat situația în decembrie 2025 sub aspect de „pretinse acțiuni ilegale, manifestate prin excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu”, însă nu a găsit elemente de infracțiune.

Unii experți anticorupție admit că acest caz poate fi tratat ca favoritism, ceea ce constituie o contravenție, notează sursa citată.

După apariția articolului de presă, Bogdan Zgherea venit cu explicații publice, spunând că „nu trebuie să așteptăm să fim «destul de mari» ca să construim Moldova”.

Asistent de deputat când era elev

Bogdan Zgherea și-a susținut bacalaureatul la Colegiul Național de Comerț al ASEM în anul 2023. În același an a devenit membru al PAS și face parte din Organizația de tineret a formațiunii. În perioada aprilie – august 2023, el a exercitat funcția de asistent al deputatei Ana Calinici. Atunci avea 17 ani (a împlinit 18 ani la sfârșitul lunii aprilie) și era în clasa a XII-a, scrie sursa citată. Întrebată cum l-a selectat pe elevul Bogdan Zgherea să-i fie asistent, Ana Calinici a răspuns că la bază au stat „competențele și abilitățile deținute de acesta, necesare pentru îndeplinirea unor sarcini tehnice de complexitate redusă”. Deputata l-a remunerat cu 6 000 de lei lunar.

Contracte de valoare mică, oferite fără concurs de achiziții publice

În septembrie 2023, Ana Calinici a fost numită secretar de stat al Guvernului condus de Dorin Recean și a plecat din Parlament, iar Bogdan Zgherea, care între timp a absolvit studiile liceale, a rămas fără funcție. Peste 3 luni, la 20 decembrie 2023, Ministerul Culturii, condus atunci de Sergiu Prodan, l-a contractat pe un termen de 11 zile, achitându-i suma de 7 751, 94 de lei. Peste două luni, la 29 februarie 2024, Ministerul i-a oferit un nou contract, de 74 550 de lei, valabil până în luna iulie 2024, pentru „servicii de promovare a Programului Național «Voucher Cultural»”. Pentru atribuirea celor două contracte, Ministerul Culturii nu a organizat concurs de achiziții publice, întrucât sunt considerate achiziții de valoare mică.

La 19 ani, consilier în cabinetul ministrului, cu verificări ale Procuraturii Anticorupție

În iulie 2024, la expirarea contractului pentru promovarea Voucherului Cultural, Bogdan Zgherea a fost angajat în calitate de consilier în cabinetul ex-ministrului Sergiu Prodan. Cazul a ajuns în atenția Procuraturii Anticorupție după o sesizare, iar procurorii au investigat faptele sub aspectul „pretinsele acțiuni ilegale ale ex-Ministrului Culturii, dl. Sergiu Prodan, manifestate prin excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu”.

În decembrie 2025, PA a emis o ordonanță de încetare a procesului penal. Procurorul Cristina Robu a audiat patru persoane de la Minister, însă nu și pe Sergiu Prodan, notează sursa citată.

Potrivit ordonanței de încetare a procesului penal, la audieri, Maria Feraru, șefă a Serviciului Resurse Umane la Ministerul Culturii, a declarat că ar avea dubii cu privire la legalitatea angajării dlui Bogdan Zgherea. Solicitată de jurnaliști în iulie 2026, aceasta a zis că angajarea „a fost realizată în conformitate cu cadrul normativ aplicabil funcțiilor din cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică, în condițiile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 80/2010”. Potrivit acestei legi, numirea în funcție se bazează exclusiv pe încrederea acordată de persoana cu funcție de demnitate publică, respectiv ministrul Culturii, care își asumă responsabilitatea pentru selectarea consilierilor, una dintre obligațiile acestora fiind „loialitatea față de persoana pe care o asistă”.

Deși insistă că angajarea în cabinetul ministrului a fost legală, și-a depus demisia, dar a rămas la Minister

Bogdan Zgherea a deținut funcția de consilier în cabinetul ex-ministrului Prodan timp de un an, până în vara 2025, când, așa cum a mărturisit chiar el la audierile de la Procuratura Anticorupție, din partea Direcției Juridice a Ministerului „a fost informat el personal și ministrul Culturii că există o problemă cu angajarea sa – și anume că încă nu finalizase studiile de licență”. Atunci și-a încetat funcția de consilier și Ministerul i-a oferit, la 2 iulie 2025, un nou contract de prestări servicii, în valoare de 149 851 de lei, pentru următoarea jumătate de an. Nici de această dată nu a fost organizat vreun concurs.

Ministerul Culturii: Pentru anul 2026, Bogdan Zgherea are un contract de 300 000 lei anual

Bogdan Zgherea activează și astăzi la Ministerul Culturii, pe un alt contract de prestări servicii. Ministerul, condus acum de Cristian Jardan, a informat că actualul contract „are valoarea de 300 mii de lei anual, este valabil până la 31 decembrie 2026, plățile fiind planificate pentru nouă luni calendaristice”.

„Dl Bogdan Zgherea nu beneficiază de alte plăți suplimentare sau facilități speciale”, a precizat Ministerul. Instituția a comunicat, de asemenea, că „nivelul remunerației a fost stabilit în funcție de forma de colaborare, volumul activităților, complexitatea responsabilităților asumate și rezultatele urmărite, cu acordul părților” și că „remunerația este comparabilă cu cea a membrilor cabinetului ministrului și se încadrează în limitele prevăzute de legislație”.

Moldova Curată notează că împărțită la 9 luni, suma indicată de Minister devine 33 330 de lei lunar. Pentru acest an, lui Bogdan Zgherea i-au fost achitate 166 665 de lei brut și 133 465 net.

El este student la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău.

„Apartenența la o formațiune politică sau organizație de tineret nu constituie și nu poate constitui un criteriu de angajare, contractare sau colaborare cu Ministerul Culturii. Colaborarea cu dl Bogdan Zgherea s-a bazat exclusiv pe experiența acumulată, competențele demonstrate și contribuția sa la implementarea proiectelor ministerului. Ministerul Culturii nu deține și nu utilizează informații privind apartenența politică a persoanelor drept criteriu pentru încheierea contractelor sau angajare”, a declarat actualul ministru al Culturii.

Fostul ministru, Sergiu Prodan, susține că Bogdan Zgherea ar fi făcut voluntariat, împreună cu alți tineri, în toamna anului 2023, pentru a ajuta la elaborarea „unor noi strategii de promovare a voucherului cultural”, apoi, „Direcția Arte a recomandat încheierea unor contracte de colaborare cu câțiva din voluntari pentru a continua direcția începută”.

Reacția lui Bogdan Zgherea

După apariția articolului de presă, Bogdan Zgherea venit cu explicații publice, spunând că „nu trebuie să așteptăm să fim «destul de mari» ca să construim Moldova”.

„În toată avalanșa de dezinformare și atacuri asupra PAS și membrii săi, nu mai contează nici realizările, nici competențele. Singura ce contează pentru unii e să alimenteze sentimentul de neîncredere și ură față guvernare, parcursul european și oamenii care se dedică acestui scop. E firesc să fie verificată activitatea celor ce lucrează în instituții publice, de asta, răspund la informațiile apărute în public.

Colaborarea mea cu Ministerul Culturii a început în 2023. (…) În tot acest timp am lucrat cu funcționari, oameni de cultură, primari și parteneri de dezvoltare. Feedbackul pe care l-am primit nu a fost niciodată despre vârsta mea sau studiile pe care încă le continui, ci de capacitatea de a înțelege rapid problemele, de a găsi soluții, de a organiza procese și de a livra rezultate.

Continui studiile universitare în domeniul economic și cred în formarea profesională continuă, dar cred că într-o instituție publică contează în primul rând competența, integritatea, disciplina și rezultatele.

Remunerarea pe care am primit-o pe parcursul anilor a crescut, treptat, în limitele stabilite de lege, odată cu volumul de lucru și responsabilitățile primite.

Nu trebuie să așteptăm să fim „destul de mari” ca să construim Moldova. Trebuie doar să muncim așa încât să nu poată fi ignorat rezultatul”, a declarat tânărul.

Articolul integral poate fi citit AICI.