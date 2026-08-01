Cutremur în Italia: seismul a lovit o zonă vulcanică din apropierea orașului Napoli, rănind 21 de persoane și provocând pagube extinse

Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 a lovit Campii Flegrei, o zonă vulcanică din apropierea orașului Napoli, în sudul Italiei, rănind 21 de persoane și avariind clădiri și biserici, potrivit Euronews.

Ultimele rapoarte arată că 21 de persoane au fost rănite, două grav rănite și 18 familii evacuate în urma cutremurului cu magnitudinea de 4,7 care a lovit vineri, 31 iulie, cu epicentrul în zona Campi Flegrei din Napoli.

Cutremurul, cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter, a fost înregistrat la ora 19:49 la o adâncime de aproximativ 3 km între orașele Pozzuoli și Quarto.

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia a înregistrat 10 replici în urma cutremurului de vineri, care a fost cel mai puternic de când activitatea seismică s-a intensificat în Campii Flegrei, o zonă vulcanică la vest de Napoli, care a cunoscut o creștere a tulburărilor în ultimii ani. Cutremurul a fost resimțit în tot Napoli și comunitățile învecinate.

Clădiri avariate și pene de curent

Ministrul Protecției Civile, Nello Musumeci, a declarat că au fost raportate pagube la clădiri rezidențiale și la mai multe biserici. Cutremurul a provocat, de asemenea, căderi de pietre de pe stânci, pene de curent și perturbări ale serviciilor feroviare și de metrou.

Serviciile feroviare pe liniile Cumana și Circumflegrea, care leagă Napoli de comunitățile din Campii Flegrei, au fost suspendate în timp ce se efectuau inspecții de siguranță.

Portul Pozzuoli, care operează cele mai frecvente servicii către insulele Procida și Ischia, a fost închis deoarece cheiul este inutilizabil. Cu toate acestea, serviciile feroviare au fost reluate peste noapte la centrul orașului Napoli. Cutremurul a cauzat întârzieri de peste șase ore.

Mulți oameni au fugit pe străzi după cutremur, în timp ce au fost raportate pene de curent în anumite părți din Napoli și din zona metropolitană înconjurătoare.

Zona, unde se află cel mai mare crater vulcanic din Europa, găzduiește o activitate seismică frecventă. În iunie 2025, un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a zguduit zona Campi Flegrei, la vest de Napoli.