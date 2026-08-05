Sistemul electroenergetic al R. Moldova se va confrunta din nou cu deficit de energie electrică. Autoritățile își reiterează apelul la consumul rațional de energie electrică

În această seară, 5 august, sistemul electroenergetic al R. Moldova se va confrunta din nou cu deficit de energie electrică, în intervalul de consum 18:00-21:00, informează Ministerul Energiei (ME) și compania de stat Energocom.

Astfel, pentru perioada 18:00 – 19:00 este prognozat un deficit în regim comercial de aproximativ 62 MWh, pentru 19:00 -20:00 deficitul este de 129 MWh, iar pentru 20:00 – 21:00 – 112 MWh, se spune într-un comunicat.

„Autoritățile depun toate eforturile pentru a asigura energia necesară R. Moldova și vor utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului. Totuși, în această seară, reducerea voluntară a consumului de către fiecare dintre noi poate face diferența. Împreună putem reduce presiunea asupra sistemului și limita necesitatea unor măsuri suplimentare care pot fi și mai costisitoare.

Întreaga regiune se confruntă cu efectele valului de caniculă. Consumul de energie electrică a crescut considerabil, în timp ce producția este afectată și de condițiile meteorologice. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, deoarece apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. R. Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura”, se mai menționează în comunicat.

Luni, 3 august, Comisia Națională de Management al Crizelor (CNMC), prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18:00-22:00. Măsura va fi aplicată de Î.S. „Moldelectrica”, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării.

Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea „într-un termen cât mai scurt”. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare.

În paralel, compania de stat „Energocom” va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte operative zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, potrivit Comisiei, Î.S. „Moldelectrica” va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea, la nevoie, a mecanismelor de asistență de urgență.

„Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18:00 și 06:00 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție (cuptoare electrice, instalații de topire) își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 06:00–09:00 și 18:00–23:00.

Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale.

Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim (06:00–09:00 și 18:00–23:00), pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică”, se spune în comunicat.

De asemenea, marți seară, 4 august, în intervalul de consum 21:00 – 23:00, sistemul electroenergetic al R.Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie electrică.