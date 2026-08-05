Reprezentantul Osetiei de Sud, declarat anterior persoană indezirabilă în R. Moldova, surprins la Tiraspol. Valeriu Chiveri: „Un gest sfidător la adresa autorităților”

Vitalii Iankovski, care conduce așa-numita reprezentanță a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană, se află din nou pe teritoriul R. Moldova. Pe 29 iulie, acesta a participat la evenimentele organizate la Tiraspol cu prilejul aniversării începerii operațiunii de „pacificare”, relatează jurnaliștii de la Zona de Securitate.

Anterior, Iankovski a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova și nu i s-a permis intrarea în țară, fiind vizat de o interdicție de intrare pentru o perioadă de cinci ani. La acel moment, Poliția de Frontieră a R. Moldova a confirmat pentru IPN că măsura a fost dispusă în urma verificărilor efectuate în conformitate cu Legea privind regimul străinilor.

Potrivit informațiilor deținute de Zona de Securitate, Vitalii Iankovski deține cetățenia Federației Ruse și a Ucrainei. Deocamdată nu este clar în baza căror documente și prin ce punct de trecere a frontierei a intrat pe teritoriul R. Moldova.

În cadrul unei conferințe de presă după ședința Guvernului din 5 august, Valeriu Chiveri, viceprim-ministrul pentru reintegrare, a calificat această acțiune drept „un gest sfidător la adresa autorităților” de la Chișinău.

„(…) Nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțiile statului care ar trebui să țină cont de acest subiect”, a spus Valeriu Chiveri.

Vitalii Iankovski, deși conduce așa-numita reprezentanță a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană din anul 2017, a ocupat timp de mai mulți ani funcții de conducere în structurile de politică externă ale administrației de la Tiraspol. De asemenea, a activat în cadrul așa-numitului Minister de Externe al regiunii, în aparatul pretinsului guvern și în administrația așa-zisului lider de la Tiraspol.

De-a lungul timpului, Iankovski a fost surprins inclusiv în compania fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, la Ambasada Federației Ruse de la Chișinău.

Așa-numita Republică Osetia de Sud este o regiune separatistă a Georgiei, care și-a proclamat independența în 1991. Entitatea este recunoscută doar de un număr restrâns de state, printre care și Federația Rusă. Din 2006, structurile administrației de la Tiraspol și așa-numita Republică Osetia de Sud susțin că se recunosc reciproc.