Șefa statului Maia Sandu i-a decorat cu „Ordinul de Onoare” pe consulii onorifici ai R. Moldova în Danemarca și Brazilia

Președinta Maia Sandu a conferit miercuri, 30 septembrie, „Ordinul de Onoare” lui Asser Mortensen, consul onorific al R. Moldova în Regatul Danemarcei, și lui Flavio Mendes Bitelman, consul onorific al R. Moldova în R. Federativă a Braziliei, a informat Președinția.

Potrivit Președinției, distincțiile au fost acordate în semn de apreciere pentru contribuția lor îndelungată la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre R. Moldova și Regatul Danemarcei, respectiv R. Federativă a Braziliei, precum și pentru promovarea imaginii și intereselor R. Moldova peste hotare.

„Consulii onorifici sunt persoane care reprezintă, benevol, interesele R. Moldova în țara în care locuiesc. De regulă, sunt cetățeni ai acelei țări. Ei acordă asistență cetățenilor moldoveni aflați acolo și sprijină cooperarea economică, culturală și educațională, în special în țările și regiunile în care țara noastră nu are ambasadă sau consulat”, a precizat Președinția.

Asser Mortensen și Flavio Mendes Bitelman dețin această funcție din 2015. Cei doi consuli onorifici se află la Chișinău pentru a participa la reuniunea consulilor onorifici ai R. Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Externe pe 2 octombrie.