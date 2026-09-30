Ambasadorul SUA în R. Moldova și alți patru diplomați au prezentat scrisorile de acreditare Maiei Sandu

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea a cinci ambasadori agreați, a anunțat miercuri, 30 septembrie, Președinția.

Au prezentat scrisorile de acreditare:

Joseph Mark Burkhalter , ambasador agreat al Statelor Unite ale Americii, cu reședința la Chișinău;

, ambasador agreat al Statelor Unite ale Americii, cu reședința la Chișinău; Nazmiye Başaran , ambasadoare agreată a Republicii Türkiye, cu reședința la Chișinău;

, ambasadoare agreată a Republicii Türkiye, cu reședința la Chișinău; Kevin Rex , ambasador agreat al Canadei, cu reședința la București;

, ambasador agreat al Canadei, cu reședința la București; Khalid Eid Alshammri , ambasador agreat al Regatului Arabiei Saudite, cu reședința la București;

, ambasador agreat al Regatului Arabiei Saudite, cu reședința la București; Ahmed Ouail, ambasador agreat al Republicii Algeriene Democratice și Populare, cu reședința la Kiev.

Sursa: presedinte.md / Joseph Mark Burkhalter Sursa: presedinte.md / Nazmiye Başaran Sursa: presedinte.md /

Kevin Rex Sursa: presedinte.md / Khalid Eid Alshammri Sursa: presedinte.md / Ahmed Ouail

Pe 8 august, senatul SUA l-a confirmat pe Joseph Burkhalter în funcția de ambasador al SUA în R. Moldova.

Conform informațiilor publice, J. Mark Burkhalter a fost nominalizat de către Donald Trump, în 2020, la funcția de ambasador în Norvegia, nominalizarea acestuia fiind respinsă.

În 2020, Departamentul de Stat al SUA îl descria pe Mark Burkhalter drept consilier principal în cadrul departamentului de Politici Publice și Reglementare al Dentons US LLP – „joacă un rol important în inițiativele Dentons din domeniul afacerilor publice și al dezvoltării economice din Regatul Unit”.

Burkhalter a reprezentat suburbiile din Atlanta ale comitatului Fulton de Nord în Adunarea Generală a statului Georgia timp de 18 ani.