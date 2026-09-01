Germania susține că Rusia este în spatele atacului cu dronă de la aeroportul din Leipzig

Germania a declarat că Rusia a fost responsabilă pentru atacul cu drone de luna trecută pe aeroportul din Leipzig, relatează BBC. O dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, aproape de avioane cargo ucrainene, pe 4 august.

Nu a reușit să explodeze, deoarece detonatorul era aparent defect, iar anchetatorii bănuiesc că o a doua dronă s-a ciocnit cu o aeronavă cargo din apropiere. O a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului 10 zile mai târziu.

Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a spus că atacul aeroportului din Leipzig a urmat „modelul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa” și că se presupune că Germania va fi din nou vizată.

El a spus că examinarea echipamentului folosit împreună cu descoperirile serviciilor de informații a dovedit implicarea Rusiei în atac.

Ministrul german de externe Johann Wadephul, care a stat alături de Dobrindt la o conferință de presă la Berlin, a declarat că va dispune închiderea consulatului rus din Bonn, iar contractul pentru Casa Rusă din Berlin va fi de asemenea reziliat – despre care mulți observatori au spus că a fost folosit pentru spionaj și pentru a răspândi propaganda rusă.

El a anunțat, de asemenea, controale mai stricte la intrarea cetățenilor ruși și a promis că va crește presiunea asupra flotei din umbră a Moscovei – vechi tancuri folosite de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale după invazia sa în Ucraina în 2022.

Wadephul a spus că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Nechayev. El a fost văzut sosind la ministerul de externe la scurt timp după anunț.

Ministrul rus de externe a declarat că organizația va răspunde „deciziilor anti-ruse”, a relatat agenția de știri Interfax. Experții în securitate au speculat că Rusia ar fi putut fi responsabilă, însă Rusia a respins întotdeauna acuzațiile de implicare.

Aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei este folosit de armata germană și de aliații NATO pentru transportul de bunuri militare și servește, de asemenea, ca bază pentru compania aeriană Antonov din Ucraina – care transportă cea mai mare parte a mărfurilor aeriene ale țării.

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că organizația „este pe deplin solidară cu Germania”.

„Dovezile sunt clare. Și salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns”, a scris el pe X.

Problema urma să fie discutată la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE din Irlanda, marți, mai târziu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe X: „Suntem uniți în hotărârea noastră de a ne opune agresiunii rusești. Vom descuraja pe oricine încearcă să ne submineze libertatea și securitatea.”

Ea a adăugat că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Între timp, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat: „Încercările Rusiei de a submina hotărârea noastră unită și dorința noastră de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și sortite eșecului”.

Germania este unul dintre numeroasele state membre NATO care au raportat observări de drone pe aeroporturi, situri militare și industriale în ultimul an.

Berlinul a fost până acum reticent în privința cine ar fi putut fi în spatele atacului de la Leipzig, cu excepția faptului că ar fi putut fi implicate „puteri străine”. Mass-media americană a relatat deja că oficialii americani au legat incidentul de Rusia.