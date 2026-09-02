Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu Germania: „Atacurile precum cel de la Leipzig sunt menite să testeze limitele Europei”

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Germania, după ce țara a declarat că Rusia a fost responsabilă pentru atacul cu drone din 4 august pe aeroportul din Leipzig.

„Solidaritate deplină cu Germania. Atacurile precum cel de la Leipzig sunt menite să testeze limitele Europei și să submineze sprijinul pentru Ucraina. Rusia aplică aceeași strategie pe întreg continentul. Europa ar trebui să fie unită împotriva ei și să fie cu un pas înaintea ei”, a scris Maia Sandu pe X.

O dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, aproape de avioane cargo ucrainene, pe 4 august.

Nu a reușit să explodeze, deoarece detonatorul era aparent defect, iar anchetatorii bănuiesc că o a doua dronă s-a ciocnit cu o aeronavă cargo din apropiere. O a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului 10 zile mai târziu.

Ministrul de Interne german Alexander Dobrindt a spus că atacul aeroportului din Leipzig a urmat „modelul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa” și că se presupune că Germania va fi din nou vizată.

Ministrul german de Externe Johann Wadephul, care a stat alături de Dobrindt la o conferință de presă la Berlin, a declarat că va dispune închiderea consulatului rus din Bonn, iar contractul pentru Casa Rusă din Berlin va fi de asemenea reziliat – despre care mulți observatori au spus că a fost folosit pentru spionaj și pentru a răspândi propaganda rusă.

El a anunțat, de asemenea, controale mai stricte la intrarea cetățenilor ruși și a promis că va crește presiunea asupra flotei din umbră a Moscovei – vechi tancuri folosite de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale după invazia sa în Ucraina în 2022.

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că organizația „este pe deplin solidară cu Germania”.

„Dovezile sunt clare. Și salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns”, a scris el pe X.

Problema urma să fie discutată la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE din Irlanda, marți, mai târziu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe X: „Suntem uniți în hotărârea noastră de a ne opune agresiunii rusești. Vom descuraja pe oricine încearcă să ne submineze libertatea și securitatea.”

Ea a adăugat că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Între timp, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat: „Încercările Rusiei de a submina hotărârea noastră unită și dorința noastră de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și sortite eșecului”.

Germania este unul dintre numeroasele state membre NATO care au raportat observări de drone pe aeroporturi, situri militare și industriale în ultimul an.