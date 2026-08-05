La un aeroport din Germania a fost descoperită o dronă pregătită pentru atac

La aeroportul Leipzig/Halle, din estul Germaniei, oamenii legii au descoperit o dronă care era echipată pentru un atac. Autoritățile de securitate sunt în alertă, fiind vorba despre explozibil, notează Deutsche Welle.

Potrivit unui purtător de cuvânt al NATO, la aeroportul din Leipzig a fost securizată o dronă aflată în apropierea unei aeronave ucrainene. S-a precizat că investigațiile sunt conduse de autoritățile germane. Conform informațiilor provenite din cercuri de securitate, de dronă era atașat un material exploziv prevăzut cu detonator. Ziarul german de mare tiraj Bild relatase anterior despre incident.

Explozibil și detonator

Potrivit acelorași surse, poliția a securizat aparatul de zbor. Drona ar fi fost observată cu puțin timp înainte de miezul nopții, în apropierea unui avion de transport Antonov ucrainean. Sursele de securitate au indicat că poliția federală germană a intervenit în cursul dimineții. Între timp, drona a fost examinată cu un aparat cu raze X.

În timpul nopții, aeroportul Leipzig/Halle a suspendat operațiunile de zbor după ce un obiect zburător neidentificat a fost observat în apropierea aeroportului și, în plus, a fost descoperit un obiect suspect în zona pistei sudice. Mai multe aeronave, inclusiv un avion de pasageri, au fost redirecționate, potrivit unui comunicat al poliției din Leipzig. Poliția a vorbit despre un „incident relevant pentru securitate”. Conform autorităților, nu există un pericol imediat.

Activitatea a fost reluată parțial

Zona nordică a aeroportului este din nou operațională încă din primele ore ale dimineții. Pista sudică rămâne deocamdată închisă pentru desfășurarea investigațiilor.

Traficul aerian în sectorul nordic a fost reluat cu puțin înainte de ora 02:00 dimineața. Poliția landului Saxonia a deschis o anchetă în colaborare cu poliția federală.