Scumpiri la carburanți pentru weekend: cât va costa benzina și motorina

Prețurile la carburanți vor crește în perioada 12–14 septembrie 2026, arată prețurile maxime de comercializare stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Conform datelor ANRE, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 33,04 lei, în creștere cu 27 de bani față de ziua precedentă.

Și motorina se scumpește, urmând să fie vândută la un preț maxim de 34,46 lei pentru un litru, cu 60 de bani mai mult decât în ziua precedentă.

ANRE a anunțat vineri, 11 septembrie, că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere „pune presiune asupra prețurilor carburanților din R. Moldova”.

Conform ANRE, în ultimele două săptămâni, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere, cotația Platts pentru motorină a crescut cu 265 $/tona sau +20,3%, iar cea pentru benzină cu 105 $/tona sau 8,6%.

Totodată, cotația internațională a țițeiului Brent a înregistrat o creștere semnificativă în această săptămână, depășind nivelul de 107 dolari/baril, pentru a treia oară în ultimii 10 ani.

Referitor la aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE precizează că, deși „piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, care pot influența lanțurile de livrare”, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea autorităților responsabile.

În prezent, stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină, aproximativ 20 de zile. Aceste niveluri asigură, în condițiile actuale, necesarul de aprovizionare a pieței, în contextul în care situația de criză care a generat deficitul de produse petroliere și a afectat lanțurile logistice de aprovizionare nu a fost încă depășită.