ANRE anunță scumpiri ale carburanților cu până la 60 de bani: „Creșterea bruscă a prețurilor internaționale la produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor la pompă”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat vineri, 11 septembrie, că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere „pune presiune asupra prețurilor carburanților din R. Moldova”.

Conform ANRE, în ultimele două săptămâni, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere, cotația Platts pentru motorină a crescut cu 265 $/tona sau +20,3%, iar cea pentru benzină cu 105 $/tona sau 8,6%.

Totodată, cotația internațională a țițeiului Brent a înregistrat o creștere semnificativă în această săptămână, depășind nivelul de 107 dolari/baril, pentru a treia oară în ultimii 10 ani.

Astfel, pentru perioada 12-14 septembrie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

33,04 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 27 bani );

); 34,46 lei/litru – pentru motorina standard (+ 60 bani).

Referitor la aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE precizează că, deși „piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, care pot influența lanțurile de livrare”, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea autorităților responsabile.

În prezent, stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină, aproximativ 20 de zile. Aceste niveluri asigură, în condițiile actuale, necesarul de aprovizionare a pieței, în contextul în care situația de criză care a generat deficitul de produse petroliere și a afectat lanțurile logistice de aprovizionare nu a fost încă depășită.