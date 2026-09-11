VIDEO Ședinta CSP. Concursul public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor a fost prelungit cu 20 de zile

Membrii Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit vineri, 11 septembrie, în ședință pentru a examina 13 subiecte, printre care trei rapoarte ale Comisiei de evaluare.

UPDATE 12:50 Ședința a luat sfârșit.

Cu 10 voturi pro, membrii CSP au votat pentru prelungirea concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor cu 20 de zile, până pe 12 octombrie.

UPDATE 12:40 CSP a votat aprobarea Politicii interne privind prevenirea și combaterea violenței și/sau hărțuirii în muncă și a discriminării în cadrul Consiliului, al organelor din subordinea acestuia și în raporturile profesionale ale procurorilor.

UPDATE 11:50 CSP a votat contra contestării procurorul împotriva hotărârii Colegiului de disciplină. Astfel, Andrei Dulgheru a fost eliberat din funcția de procuror.

CSP a examinat contestațiile formulate de procurorul Andrei Dulgheru și de Inspecția procurorilor împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 20 mai 2026.

Consiliul a respins ambele contestații și a menținut hotărârea Colegiului, inclusiv sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de procuror.

UPDATE 11:40 Membrii CSP urmează să examineze două contestații ale procurorilor Andrei Dulgheru și Valeriu Cîrlan împotriva hotărârii Colegiului de disciplină.

UPDATE 11:15 Cu 11 voturi împotrivă, raportul Comisiei de reevaluare a procurorilor emis în privința procurorului Victor Cazacu și propunerea ca procurorul să nu promoveze evaluarea a fost respins de membrii CSM.

Astfel, Cazacu a promovat din a doua încercare evaluarea integrității etice și financiare.

Pe 16 ianuarie 2026, Comisia de evaluare a emis un raport de nepromovare a evaluării în privința procurorului Victor Cazacu.

Ulterior, pe 12 februarie 2026, CSP a respins raportul Comisiei și a dispus reluarea procedurii de evaluare. Pe 17 iunie, Comsia a finalizat cea de-a treia reevaluare, iar pe 17 august, Comisia a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea.

În cadrul procedurii inițiale de evaluare, procurorul Victor Cazacu a fost audiat de trei ori. Prima audiere a avut loc în fața Completului B, iar cea de-a doua în fața Comisiei, după ce membrii Completului B nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea raportului.

UPDATE 9:31 CSP examinează raportul Comisiei de reevaluare a procurorilor emis în privința procurorului Victor Cazacu.

UPDATE 9:27 Membrii CSP a admis rapoartul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Ion Ursu, procuror delegat în Procuratura Anticorupție. Astfel, acesta întrunește criteriile de integritate etică și financiară, CSP a constatat promovarea evalurării acestuia.

UPDATE 9:21 Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ion Ursu se examinează de CSP.

UPDATE 9:20 Cu 11 voturi pro, CSP a admis raportul Comisiei de evaluare în privința lui Alexandru Capmari. Membrii au adresat întrebări referitoare la achiziționarea unui automobil în anul 2022, donațiile primite cu ocazia nunții organizate în anul 2023, cheltuielile aferente organizării acesteia și economiile în numerar declarate în 2017.

UPDATE 9:02 Membrii CSP examinează raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Alexandru Capmari.