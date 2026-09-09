Schimbări în Parlament: Marcel Spatari va prelua funcția de președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe

Marcel Spatari va prelua funcția de președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe din Parlament, după plecarea Victoriei Belous, actuala ministră a Finanțelor. Un proiect în acest sens a fost transmis de Biroul Permanent către Parlament.

Marcel Spatari este în prezent președinte al Comisiei pentru integrare europeană, funcție care ar urma să fie preluată de deputatul PAS, Adrian Băluțel.

Adrian Băluțel este vicepreședintele Comisiei pentru politică externă, iar noul vicepreședinte va deveni Ion Groza.

Schimbări vor avea și în cadrul Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, după plecarea deputatului PAS Alexandr Trubca, vicepreședinte al comisiei. Noul vicepreședinte ar urma să fie Iurie Levinschi.