Victoria Belous ar putea prelua funcția de președintă a Comisiei pentru economie, buget și finanțe după demisia lui Radu Marian

Deputata PAS Victoria Belous a fost propusă pentru funcția de președintă a Comisiei pentru economie, buget și finanțe, urmare a demisiei lui Radu Marian de luni, 29 iunie, după ce a recunoscut anterior că l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldatsa. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, în urma ședinței Biroului Permanent.

„La ședința Biroului Permanent al Parlamentului s-a decis propunerea Victoriei Belous pentru funcția de președintă a Comisiei pentru economie, buget și finanțe. Mâine, proiectul de hotărâre va fi supus votului în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Succes și spor, Victoria”, a scris Doina Gherman.

Victoria Belous, în prezent deputată PAS, a deținut funcția de ministră a Finanțelor din 2024. A fost directoare adjunctă a SFS, funcție pe care o deținea din august 2022. În perioada ianuarie 2021 – iulie 2022 a fost șefă a Direcției generale antifraudă din cadrul SFS, iar înainte de a ajunge în această funcție a activat timp de trei ani în calitate de șefă a Direcției juridice din cadrul Serviciului (perioada 2017-2020). În aprilie 2010 – octombrie 2012 a deținut funcția de șefă a Secției contestații și reprezentare în instanțele de judecată, Direcția asistență juridică din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conform datelor publicate de SFS. Belous deține o diplomă de licență, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova și un master în administrare publică.

Radu Marian își depune demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe

Deputatul PAS Radu Marian a anunțat luni, 29 iunie, că își depune demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, după ce a recunoscut anterior că l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldatsa și că „au copilărit într-o ogradă”.

Anunț că îmi depun demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, pentru că am 2 priorități esențiale: aderarea țării la UE și imaginea echipei cu care am reușit atât de multe lucruri” a scris Radu Marian pe Facebook.

Radu Marian a declarat că a „copilărit într-o ogradă” cu Dumitru Vangheli, șeful demis al Moldatsa, despre care ZdG a scris că a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția. Declarațiile au fost făcute pentru jurnaliști vineri, 26 iunie, în urma ședinței Parlamentului.

CV-ul cu informații false al lui Dumitru Vangheli, demis de la șefia Moldatsa după ancheta ZdG, a fost recomandat de deputatul PAS Radu Marian. Parlamentarul a recunoscut că l-a propus pentru această funcție, informație confirmată și de Maia Sandu la emisiunea În Profunzime de la Pro TV pe 25 iunie: „E un om care a zis: «Iată un CV bun, vine din diaspora»”. Radu Marian a recunoscut că a greșit, iar președinta a afirmat că acesta „a venit cu cea mai bună intenție”.

Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.