Șase cazuri de fraudă, înregistrate în ultima zi. Cel mai mare prejudiciu este de peste 700 000 de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un caz de fraudă telefonică. Totodată, alte cinci cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total depășește un milion de lei.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat este de peste 700 000 de lei, bani proveniți din economiile unei persoane care a fost indusă în eroare de falși reprezentanți ai unei instituții financiare.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 208 tentative de escrocherie au fost prevenite.

„Escrocii au acționat prin apeluri telefonice și aplicația WhatsApp, prezentându-se drept angajați ai băncilor sau ai altor instituții și convingând victimele să transfere bani, să contracteze credite ori să predea numerarul unor pretinși curieri”, precizează Poliția.

Oamenii legii reamintesc că băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate. Ei recomandă cetățenilor să nu ofere acces la telefon și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. La fel, Poliția îndeamnă oamenii să nu instaleze aplicații la solicitarea persoanelor pe care nu le cunosc. „Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți discuția și apelați imediat 112”.