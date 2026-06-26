Atenție! Cod galben, portocaliu și roșu de caniculă pentru sfârșitul lunii

Vremea se încălzește semnificativ. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă pentru perioada 28 iunie – 1 iulie 2026.

Astfel, între 28 și 29 iunie codul galben va viza nordul și centrul țării, în timp ce la sud va fi valabil codul portocaliu.

Ulterior, pe 30 iunie și 1 iulie temperaturile se vor ridica, astfel încât în nordul și centrul țării va intra în vigoare codul portocaliu, iar la sud – codul roșu.

„Cod Galben: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C. Cod Portocaliu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36…+38°C. Cod Roșu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +39…+41°C”, explică AMM.

În această perioadă, temperaturile minime nu vor coborî sub 20°C, caracteristică specifică nopților tropicale.

În zilele de caniculă se recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, consumul frecvent de lichide, evitarea efortului fizic intens în aer liber și acordarea unei atenții sporite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.