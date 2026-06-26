„Îmi este rușine de aceste insinuări”. Ion Ceban, reacție după investigația despre soția sa și presupusele legături cu un PSD-ist din Iași

Primarul capitalei Ion Ceban a venit cu o reacție după o investigație care a dezvăluit că soția sa Tatiana are domiciliul în Iași, într-o clădire unde funcționează un centru medical administrat de Claudiu Sauciuc, care s-a reactivat în ultima vreme ca membru al Partidului Social Democrat (PSD). Ceban afirmă că îi este „rușine” de aceste „insinuări și atacuri asupra soției și copiilor mei”.

„Da, Maia Sandu, Igor Grosu și cei din PAS, care au cetățenie română, unde sunt la evidență în România sau poate toți au case în România și au domiciliul acolo? Îmi este rușine de aceste insinuări și atacuri asupra soției și copiilor mei. Soția are cetățenie română încă de pe timpul când era la școală, deoarece bunicii ei sunt de origine română, din Iași”, a scris Ion Ceban pe Facebook, adăugând că el nu a avut și nu are cetățenia altui stat decât a R.Moldova.

Acesta a mai afirmat, din nou, că interdicția sa în România este „o acțiune politică” și „deoarece nu au ce mai scoate, căci nu au argumentare, caută și ei ce pot”.

Soția primarului general Ion Ceban, Tatiana, are domiciliul în Iași, pe strada Iarmaroc, scrie Reporter de Iași. Acolo funcționează Centrul Medical Sf. Nicolae, avându-i ca asociați și administratori pe soții Claudiu și Doina Sauciuc. Potrivit publicației, Claudiu Sauciuc apare ca membru în două Consilii de Administrație la societățile Primăriei și s-a reactivat în ultima vreme ca membru al Partidului Social Democrat (PSD).

În plus, în declarația de avere din 2026, aferentă veniturilor din 2025, primarul Ion Ceban a menționat, pentru prima dată de altfel, 12 858 de lei românești drept alocații ale copiilor ce sunt plătite din România. Familia Ceban are trei copii, mezinul s-a născut în decembrie 2023, și obține plata socială datorită faptului că Tatiana Ceban are și cetățenia română.

Anterior, și Reporter de Iași, și ZdG a încercat să obțină o reacție din partea lui Ceban, însă acesta a fost de negăsit la numărul de telefon.

În iulie 2025, primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.