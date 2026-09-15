Alarmă în Danemarca după ce o navă rusească a tras asupra unui elicopter militar: „Acest lucru reprezintă o provocare pentru NATO”

O navă rusească a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în largul coastei sudice a Danemarcei. Incidentul a avut loc luni, 14 septembrie, declanșând stare de alarmă la Copenhaga, pe fondul intensificării atitudinii provocatoare a Kremlinului față de Europa, relatează POLITICO.

„Nava rusă a lansat două rachete de semnalizare către elicopter. Una dintre rachetele lansate a trecut la mică distanță de elicopter”, au anunțat forțele armate daneze luni seara târziu.

Țările europene au acuzat Moscova că desfășoară o campanie de așa-numit război hibrid pentru a destabiliza continentul, în timp ce persistă și în invazia pe scară largă a Ucrainei — însă capitalele și NATO au ezitat să dea un răspuns care să ducă la o escaladare a conflictului cu Rusia.

„Face parte din tiparul pe care îl observăm în toată Europa. O Rusie din ce în ce mai agresivă și mai asertivă a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Iar acest lucru pune la încercare și reprezintă o provocare pentru NATO. Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a avertizat marți dimineață, 15 septembrie, prim-ministra daneză Mette Frederiksen, după incidentul maritim.

Danemarca îl va chema pe ambasadorul rus pentru a explica acțiunile echipajului, a anunțat marți dimineață un înalt oficial din Copenhaga.