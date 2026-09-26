România: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus programul de guvernare la Parlament. „Propunem o Românie în care statul să fie în serviciul cetăţeanului”

Siegfried Mureșan, europarlamentarul și negociatorul-șef pentru viitorul buget UE și susținător al R. Moldova, a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament programul său de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat al României a susținut apoi o conferință de presă, în care a anunțat echipa cu care merge în fața Parlamentului și ce măsuri vrea pentru România, relatează hotnews.ro.

Mureșan a fost însoţit de miniştrii propuşi Cătălin Drulă – la Transporturi, Tanczos Barna – la Agricultură şi Bulcsu Koppany Otvos – la Cultură.

„Propunem o Românie în care statul să fie în serviciul cetăţeanului prin acest program de guvernare, propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă şi o Românie sigură, o România prosperă în care oamenii să poată trăi mai bine, în care să nu se zbată de la o lună la alta doar pentru a plăti cheltuielile (…) o Românie sigură în care să protejăm cetăţenii, alături de partenerii noştri din Uniunea Europeană. Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide şi-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă şi ne propunem să intrăm într-o nouă etapă, de creştere economică şi de dezvoltare”, a spus Mureșan.

El a spus că va fi redus numărul de parlamentari, va fi limitat numărul de secretari de stat la fiecare minister, va fi interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, vor fi reformate şi modernizate companiile de stat, ANAF şi va fi creat un ghişeu unic pentru cetăţean pentru toate serviciile ce ţin de evidenţa populaţiei, paşapoarte, permise, înmatriculări, conform sursei citate.

„Guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puţin decât guvernele anterioare şi fiecare vicepremier va avea un portofoliu”, a spus el.

Premierul desemnat a anunţat și că nu va creşte TVA şi, de îndată ce se va putea, va fi o revenire a acestei taxe la 19%.

Miniștrii propuși în Guvernul Siegfried Mureşan: