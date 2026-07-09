Cauză penală pornită pentru infracțiuni contra mediului: Construcții în fondul forestier și prejudiciu de circa 4 milioane de lei

Oamenii legii anunță percheziții într-o cauză penală pornită pentru infracțiuni contra mediului, după ce au s-a constatat că pe parcursul mai multor ani, au fost executate lucrări de construcție, amplasate edificii și rețele inginerești, precum și efectuate lucrări de excavare, defrișare și degradare a terenului forestier pe terenuri din fondul forestier din trupul de pădure „Doina”, situat la marginea municipiului Chișinău, scrie Procuratura Generală (PG).

Conform constatărilor preliminare ale autorităților competente, au fost afectate peste 8 800 m2 de teren forestier, prejudiciul estimat adus mediului depășind circa 4 milioane de lei, menționează PG.

În comunicatul de presă se precizează că, deși legislația silvică interzice edificarea construcțiilor capitale pe terenurile din fondul forestier, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că pe unul dintre terenurile investigate sunt deja înscrise în Registrul Bunurilor Imobile mai multe construcții care, potrivit caracteristicilor constatate, prezintă aparența unor construcții capitale, fiind înregistrate sub diverse destinații, inclusiv – comercial, prestări servicii etc.

Totodată, procurorii documentează edificarea unei noi construcții cu o suprafață la sol de peste 850 m².

„Potrivit actelor prezentate, lucrările ar fi autorizate drept construirea unei „terase de tip închis”, constatările preliminare din teren indică executarea unei construcții de proporții, realizată din elemente de beton și alte structuri specifice construcțiilor capitale și incompatibile cu infrastructura forestieră. Aspectele privind legalitatea actelor permisive și natura reală a construcției fac obiectul investigației penale”, se arată în comunicat.

În baza constatărilor efectuate la fața locului cu ocazia percheziției, organele competente, în special Inspectoratul pentru Protecția Mediului, urmează să precizeze cuantumul daunelor aduse mediului de către făptuitori, în vederea realizării măsurilor necesare pentru repararea acestora și restabilirea fondului forestier, scrie PG.

