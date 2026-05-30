Recomandările salvatorilor în contextul codului galben de ploaie și grindină emis de SHS: „Evitați deplasările în timpul furtunilor”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări și îndemnuri către cetățeni, în contextul codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe 30 mai, în legătură cu ploile de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelie.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a situațiilor de risc:

evitați deplasările în timpul furtunilor, în special în zone deschise;

nu vă adăpostiți sub copaci bătrâni, piloni electrici sau construcții deteriorate;

evitați atingerea firelor electrice căzute la pământ;

sistați activitățile în aer liber în timpul descărcărilor electrice;

nu traversați prin apă acumulată pe carosabil sau în apropierea canalelor de scurgere;

parcați autovehiculele în locuri sigure, departe de copaci și panouri publicitare;

închideți geamurile și ușile locuințelor pentru a preveni pătrunderea apei și a curenților puternici de aer;

deconectați aparatele electrice în cazul descărcărilor electrice intense;

supravegheați permanent copiii și evitați aflarea acestora în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice.

Totodată, autoritățile publice locale și gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și inundațiilor locale.

„În situații de risc sau de urgență, cetățenii sunt rugați să apeleze Serviciul unic de urgență 112”, îndeamnă IGSU.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de instabilitate atmosferică pentru sâmbătă, 30 mai, între orele 11:00 și 17:00. Sunt prognozate ploi, însoțite de descărcări electrice și grindină.

În intervalul menționat, SHS anunță că se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.