Vremea se răcește în ultimul weekend din luna mai. În unele zone sunt prognozate ploi de scurtă durată
Pentru data de 30 mai, pe arii extinse se așteaptă ploi de scurtă durată, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Minimele nocturne vor înregistra +6..+11°C, iar maximele diurne vor varia între +15..+20°C.
Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat sâmbătă ziua, iar pe arii extinse se prevăd intensificări de 15–20 m/s.
În centru, temperatura minimă nocturnă va fi de +9°C, iar maximele diurne vor varia între +18 și +20°C.
În nordul țării ziua se vor înregistra maxim +17°C, iar noaptea +8°C.
În sudul R. Moldova vremea va fi puțin mai caldă. Termometrele vor indica maxim +20°C, iar noaptea temperatura minimă va fi de +10°C.