Cod galben de instabilitate atmosferică: se prognozează ploi însoțite de descărcări electrice și grindină

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de instabilitate atmosferică pentru sâmbătă, 30 mai, între orele 11:00 și 17:00. Sunt prognozate ploi, însoțite de descărcări electrice și grindină.

În intervalul menționat, SHS anunță că se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

Conform hărții oficiale emise de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”, codul galben este valabil pe întreg teritoriul țării.

În centru, temperatura minimă nocturnă va fi de +9°C, iar maximele diurne vor varia între +18 și +20°C.

În nordul țării ziua se vor înregistra maxim +17°C, iar noaptea +8°C.

În sudul R. Moldova vremea va fi puțin mai caldă. Termometrele vor indica maxim +20°C, iar noaptea temperatura minimă va fi de +10°C.