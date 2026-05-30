Scad prețurile benzinei și motorinei. Cât vor costa combustibilii în perioada 30 mai – 2 iunie?

Carburanții vor fi mai iefniti începând cu 30 mai. Prețul motorinei rămâne mai mic comparativ cu cel al benzinei. Prețurile au fost afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vineri, 29 mai.

Pentru perioada 30.05.2026 – 02.06.2026, Agenția a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

30,67 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 24 bani);

28,40 lei/litru – pentru motorina standard (- 27 bani).

Sursa: ANRE



Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 29 mai, că se atestă „o tendință tot mai pronunțată” de diminuare a prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard.

Potrivit unui comunicat al Agenției, reducerea este determinată de scăderea cotațiilor petroliere internaționale, pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite ale Americii și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin Strâmtoarea Ormuz.