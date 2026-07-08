R. Moldova va găzdui în 2027 Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE

R. Moldova va găzdui, în vara anului 2027, următoarea Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și omologii săi din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană au semnat o declarație comună „care a pus bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar între țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană”, se spune într-un comunicat al Parlamentului.

Documentul a fost semnat în cadrul Conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, desfășurată la Belgrad în perioada 7–8 iulie.

„Declarația evidențiază importanța strategică a procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru statele semnatare și cetățenii acestora, subliniind rolul parlamentelor în promovarea reformelor legislative, exercitarea controlului parlamentar și consolidarea legitimității democratice în parcursul european.

Semnatarii își reafirmă angajamentul față de perspectiva europeană a țărilor candidate, inclusiv prin implementarea eficientă a acquis-ului Uniunii Europene și continuarea reformelor în conformitate cu principiile și standardele europene.

Declarația reafirmă rolul esențial al parlamentelor în procesul de integrare europeană, prin adoptarea legislației necesare, exercitarea controlului democratic, consolidarea instituțiilor și reprezentarea intereselor cetățenilor. Totodată, aceasta prevede intensificarea cooperării interparlamentare, schimbul de experiență și de bune practici, precum și organizarea unor consultări periodice pe subiecte de interes comun privind aderarea la Uniunea Europeană”, menționează reprezentanții Legislativului.

În cadrul evenimentului, Igor Grosu a afirmat că „procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Fiecare țară trebuie să-și facă temele. Dar atunci când reformele sunt realizate, progresul trebuie recunoscut prin pași concreți”.

„Statele candidate la Uniunea Europeană au parcursuri diferite, dar aceeași direcție: o Europă mai unită, mai democratică și mai sigură. Astăzi, la Belgrad, am participat la prima Conferință a președinților de parlamente ai acestor state, un format util pentru schimb de experiență și coordonare (…)”, a spus Igor Grosu într-o postare pe Facebook.

De asemenea, Grosu a avut și întrevederi bilaterale cu Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme a Ucrainei, și cu Ana Brnabić, președinta Adunării Naționale a Serbiei.

Potrivit Parlamentului, platforma va reuni toate formele de colaborare interparlamentară – între președinții parlamentelor, comisiile de specialitate, grupurile parlamentare și funcționarii secretariatelor parlamentare – în domenii de interes comun.

De asemenea, Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană va avea loc anual, în cadrul acestui nou mecanism permanent de dialog și cooperare.