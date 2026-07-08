Sentință menținută: Fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii”, Viorel Bîrca, urmează să execute o pedeapsă de 10 ani de închisoare

Curtea de Apel a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” (BEM), Viorel Bîrca, a anunțat Procuratura Anticorupție. Acesta nu a fost prezent la pronunțarea sentinței.

Bîrca s-a aflat în libertate în ultimii ani, fiind obligat doar să nu părăsească țara.

Prin decizia din 8 iulie, Curtea de Apel Centru a respins, ca nefondate, apelurile declarate de procurori și de avocații inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 29 ianuarie 2024, prin care acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare și obligat să achite suma de 100 de milioane de dolari în beneficiul SA „Banca de Economii”.

Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la data pronunțării.

În 2024, magistrata Ana Cucerescu, parte a completului care l-a condamnat pe ex-președintele interimar al BEM, a formulat o opinie separată în privința măsurii preventive aplicate acestuia. Astfel, Cucerescu a afirmat că acesta ar fi trebuit reținut și plasat în arest încă atunci – „menționez că fapta comisă de inculpatul Bîrcă face parte din cauza penală denumită generic Frauda Bancară”. „Fapta comisă a adus prejudicii imense SA „Banca de Economii”, în proces de lichidare, concomitent influențând în mod negativ întreaga economie a țării”, a argumentat judecătoarea.

Astfel, prin sentința din 29 ianuarie 2024, instanța l-a recunoscut vinovat pe Viorel Bîrca de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar bancar pe un termen de 5 ani.

Totodată, a fost admisă acțiunea civilă și dispusă încasarea din contul condamnatului în beneficiul SA „Banca de Economii”, în proces de lichidare, prejudiciul material în sumă de 100 de milioane de dolari, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării sentinței.

Instanța a menținut sechestrul pe ½ din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, în vederea garantării recuperării prejudiciului.

De asemenea, au fost încasate din contul condamnatului în beneficiul statului cheltuieli judiciare în sumă de 32 550 de lei.

Cauza penală a fost disjunsă din cauza penală obiectul de investigație a căreia cuprinde sustragerea bunurilor în perioada 2013-2014 în sumă de 100 de milioane de dolari, ce aparțineau SA „Banca de Economii” de către un grup criminal din care fac parte persoane publice, persoane cu funcții de demnitate publică, persoane fizice și persoane juridice.

Potrivit materialelor, condamnatul, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, deținând funcția de președinte interimar al SA „Banca de Economii”, fiind membru grupului criminal și acționând în interesele acestui grup, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale Băncii de Economii SA, a falsificat 7 ordine SWIFT – (ordine de plată efectuat prin sistemul internațional de plăți) și, fiind coautor, a sustras din instituția financiară, mijloace bănești în sumă de 100 de milioane de dolari.

La 11 martie 2021, cauza penală de învinuire a fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost transmisă spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani. Judecarea cauzei în prima instanță a durat 3 ani, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate.

Bîrca mai este cercetat într-un dosar penal pentru escrocherie, aflat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

ZdG a relatat anterior, după analiza rechizitoriului din dosarul pe numele lui Dorin Drăguțanu, guvernator al Băncii Naționale în perioada 2009-2016, că la 6 noiembrie 2014, Viorel Bîrcă, președintele interimar al BEM, care ar fi acționat la indicația lui Ilan Șor, a luat două împrumuturi interbancare în sumă de 8 și 10 milioane de euro de la Moldova Agroindbank și Moldindconbank.

Aproape 14 milioane de dolari din acești bani ar fi fost utilizați pentru achiziția de către „Insidown LTD” a acțiunilor de la Victoriabank, după mai multe tranzacții fără acoperire financiară între firmele controlate de Șor.