Ce sunt clusterele și capitolele de negociere în procesul de aderare la UE și la ce etapă se află R. Moldova

Republica Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe 13 mai, Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentul European pentru relațiile cu Republica Moldova, a declarat că negocierile politice de aderare pentru primul cluster de capitole ar putea fi deschise până la sfârșitul lunii iunie 2026. Potrivit eurodeputatului, procesul de aderare avansează rapid, iar Republica Moldova a îndeplinit până acum toate angajamentele asumate în raport cu Uniunea Europeană.

Ce sunt capitolele de negociere

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Ce sunt clusterele de negociere

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept;

piața internă;

competitivitate și creștere economică;

agenda verde și infrastructură;

agricultură și resurse;

relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.

Republica Moldova 2025 Nivelul de Pregatire Si Progresul Inregistrat by M.G.

Progresele relației UE-Moldova, pe scurt

Moldova a obținut statutul de candidat la aderare în iunie 2022, iar în iunie 2024 a început oficial negocierile de aderare cu UE. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător rămân baza integrării economice și politice a Republicii Moldova, consolidând relațiile comerciale dintre cele două entități. Semnat în 2014, acordul acoperă întregul teritoriu, inclusiv regiunea transnistreană.

UE reprezintă cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, cu o cotă de 53,7% din volumul total de comerț al Moldovei (2023), cu tarife reduse pentru produsele agricole începând din iulie 2022.

Din 2021, UE a oferit peste 2,2 miliarde de euro, sprijinind reforma economică, sectorul energetic, gestionarea crizei refugiaților și securitatea.

În octombrie 2024, Comisia a propus un Plan de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut de un mecanism de reformă și creștere pentru perioada 2025-2027. Este cel mai mare pachet de sprijin financiar autonom acordat vreodată de UE acestei țări. Planul va stimula economia Moldovei, va accelera reformele și va aduce beneficii directe cetățenilor moldoveni. Planul de creștere economică are potențialul de a dubla economia țării în următorul deceniu. Acesta va permite, printre altele, construirea de drumuri mai bune, a infrastructurilor mai bune de securitate energetică, a școlilor modernizate, construirea de noi spitale, acordarea de sprijin concret întreprinderilor mici și protejarea patrimoniului cultural al Moldovei. Sprijinirea convergenței socio-economice a țării este esențială pentru aderarea Moldovei la UE. Până în prezent, aproximativ 500 de milioane de euro din Planul european de creștere economică au fost deja transferate Republicii Moldova, sub formă de prefinanțare și tranșe de sprijin.

Progresul implementării Planului de Creștere a R. Moldova poate fi vizualizat AICI.

Captură de ecra: Progresul implementării Planului de Creștere pentru R. Moldova

Cetățenii Moldovei călătoresc fără viză în spațiul Schengen din 2014. Republica Moldova este prima țară din afara Uniunii Europene care a aderat la Mecanismul pentru interconectarea Europei, care presupune finanțare pentru modernizarea drumurilor. Acest instrument are un buget total de 26 de miliarde de euro pentru toți membrii UE.

La începutul anului 2024, Moldova a devenit parte a Mecanismului de Protecție Civilă a UE, platforma UE de gestionare a riscurilor de dezastre.

În 2024, Moldova a devenit prima țară care a semnat un Parteneriat de Securitate și Apărare cu Uniunea Europeană. Sprijinul acordat Forțelor Armate ale Moldovei prin Instrumentul european pentru pace a atins 137 de milioane de euro.

Moldova este parte a programelor cheie UE precum Fiscalis, LIFE, EU4Health, Horizon Europe, Connecting Europe Facility (CEF), Digital Europe și Employment and Social Innovation. Organizațiile și cetățenii moldoveni sunt eligibili pentru inițiativele Erasmus+ și European Solidarity Corps. Moldova participă la mai multe programe Interreg și este membră a Strategiei Macroregionale a UE pentru regiunea Dunării.