R. Moldova deschide astăzi negocierile de aderare pe Clusterul 6. Ce include și de ce este al doilea cluster negociat, după Clusterul 1

Republica Moldova și Uniunea Europeană desfășoară astăzi, 14 iulie, la Bruxelles, cea de-a treia Conferință interguvernamentală, în cadrul căreia va fi deschis Clusterul 6 – Relații externe, marcând un nou pas în procesul de aderare al țării la UE.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a explicat că ordinea deschiderii clusterelor este stabilită în funcție de nivelul de pregătire al fiecăruia.

„Conform metodologiei de screening, capitolele se deschid în clustere și avem șase clustere. În funcție de cât de pregătiți suntem pentru un cluster sau altul, avem posibilitatea de a alege. În cazul Republicii Moldova, Clusterul 6 a fost al doilea pentru care am trecut screeningul, iar în urma acestui exercițiu am înțeles că suntem gata să îl deschidem următorul”, a declarat Gherasimov.

Clusterul 6 include două capitole de negociere:

Capitolul 30 – Politica comercială externă a UE;

Capitolul 31 – Politica externă, de securitate și apărare.

Potrivit viceprim-ministrei, Capitolul 30 va permite Republicii Moldova să beneficieze de vasta rețea de acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană cu state din întreaga lume, ceea ce va crea noi oportunități pentru antreprenori și va contribui la dezvoltarea economiei naționale.

În același timp, Capitolul 31 vizează aprofundarea cooperării cu UE în domeniul politicii externe, securității și apărării.

„Înseamnă că, împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, Moldova va deveni mai puternică, mai stabilă și mai prosperă”, a subliniat Cristina Gherasimov.

Conferința interguvernamentală va începe la ora 18:00 (ora Republicii Moldova), cu prezentarea poziției comune de negociere a statelor membre ale UE de către președinția Consiliului Uniunii Europene. La încheierea reuniunii este programată o conferință de presă.

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