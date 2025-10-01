Publicitate „gratis” pe Tik Tok? Partidul condus de Vasile Costiuc, care a luat 5,62% la alegerile parlamentare, a fost sancționat de CEC cu avertisment: „Nu a declarat nicio cheltuială pentru promovare”

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a fost sancționat cu avertisment. Măsura a fost luată în ședința de miercuri, 1 octombrie, a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că formațiunea politică n-a raportat nicio cheltuială pentru promovarea pe rețelele de socializare.

„Partidul politic vizat nu a declarat niciun fel de cheltuieli pentru promovarea publicității pe rețelele de socializare. Niciuna. Așadar, nu au fost raportate cheltuieli pentru platforme precum Facebook, Instagram, Twitter, TikTok etc. Pentru săptămâna de raportare 15–21 septembrie, nu au fost indicate costuri aferente promovării.

Verificând în biblioteca Meta, s-a constatat că nu este publicitate pentru acest partid (…). În schimb, pe TikTok, se poate observa că mai multe conturi, cu mii de urmăritori, au promovat ideea și mesajul concurentului electoral. Tot pe platforma TikTok, pe un cont denumit politic „Fără idioți”, identificat ca fiind creat în România și aparținând unui profil cu caracter confidențial, au fost rulate în spațiul online, în perioada de raportare, câteva zeci de videoclipuri cu caracter electoral. În acestea, Vasile Costiuc, alături de alte persoane, îndeamnă urmăritorii să îl voteze în calitate de concurent electoral al partidului „Democrația Acasă” (…).

Se constată că partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de susținere politică masivă din partea unei rețele coordonate din 17 conturi de Tik Tok, iar menținerea acestei rețele este practic imposibilă fără suport financiar. Cu toate aceste, suportul financiar respectiv nu este indicat în Raportul privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral, ceea ce constituie o abatere de la cadrul normativ (…)”, a subliniat Postica.

Iar Blocul Unirea Națiunii (BUN), care s-a retras din cursa electorală înainte de scrutinul din 28 septembrie, a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat. Măsura a fost luată pentru o perioadă de șase luni, a subliniat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

„Trezorierul, precum și blocul electoral, au depus cu întârziere Raportul privind gestiunea financiară. Pentru această abatere, trezorierul a fost sancționat, fiindu-i aplicată și sancțiunea de avertisment.

Ne aflăm în situația în care trebuie emis un al doilea avertisment în cazul blocului electoral „Unirea Națiunii”. Aplicarea celui de-al doilea avertisment atrage automat și o sancțiune complementară — respectiv, privarea de alocații de la bugetul de stat. Se propune aplicarea sancțiunii sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la scrutinul la care blocul electoral este înregistrat în calitate de concurent electoral, pentru perioada minimă prevăzută de lege, respectiv șase luni, începând cu luna noiembrie 2025”, a subliniat membrul CEC.

Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR).

„Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, am expus un fenomen îngrijorător în spațiul digital moldovenesc: Democrația Acasă era promovat continuu de aproximativ 17 conturi anonime și o infrastructură potențială de conturi care îi amplificau artificial vizibilitatea. Între august și septembrie, acest partid, cu doar 1,8-3% în sondaje, a generat 16 MILIOANE de vizualizări din conturi potențial inautentice pe TikTok într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori”, potrivit EFOR.

Datele EFOR arată că pe Tik Tok această rețea de conturi a înregistrat 422 de mii de aprecieri și 31 de mii de distribuiri în doar două luni.

„Întrebarea cheie rămâne: este vorba de o mobilizare autentică sau de o manipulare algoritmică? Când nu știm cine ne influențează fluxurile de informații în momentele decisive ale democrației, transparența se pierde. Cetățenii au dreptul să știe cine și cum modelează informațiile pe care își bazează voturile”, se arată într-o postare EFOR.

Rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare

Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune sprijinită de președinta Maia Sandu și care își propune integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie. Conform rezultatelor preliminare finale publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS ar urma să dețină majoritatea în Parlament, cu 55 de mandate

Pe lângă PAS, în Parlament vor mai intra blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, cu 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa”, cu 8 mandate, Partidul Nostru, care a obținut 6 locuri în parlament, și Partidul „Democrația Acasă”, tot cu șase mandate. Ceilalți concurenți electorali au obținut rezultate de sub 1% din voturi.

După aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, mai mulți lideri internaționali au transmis mesaje de susținere pentru țara noastră. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că alegerea cetățenilor moldoveni „este clară”, reiterându-și sprijinul pentru țara noastră. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română, reafirmând sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova. La rândul său, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că rezultatele acestor alegeri demonstrează că tentativele Rusiei de destabilizare au eșuat. Și președintele român, Nicușor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii moldoveni.

