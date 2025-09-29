Partidul lui Costiuc, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat 16 milioane de vizualizări

Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR).

„Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, am expus un fenomen îngrijorător în spațiul digital moldovenesc: Democrația Acasă era promovat continuu de aproximativ 17 conturi anonime și o infrastructură potențială de conturi care îi amplificau artificial vizibilitatea. Între august și septembrie, acest partid, cu doar 1,8-3% în sondaje, a generat 16 MILIOANE de vizualizări din conturi potențial inautentice pe TikTok într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori”, potrivit EFOR.

Datele EFOR arată că pe Tik Tok această rețea de conturi a înregistrat 422 de mii de aprecieri și 31 de mii de distribuiri în doar două luni.

„Întrebarea cheie rămâne: este vorba de o mobilizare autentică sau de o manipulare algoritmică? Când nu știm cine ne influențează fluxurile de informații în momentele decisive ale democrației, transparența se pierde. Cetățenii au dreptul să știe cine și cum modelează informațiile pe care își bazează voturile”, se arată într-o postare EFOR.

Partidul „Democrația Acasă” condus de Vasile Costiuc a obținut un scor de 5,62% sau peste 88 de mii de voturi, fapt ce-i permite să acceadă în Parlament, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală.