„Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective ale statului român”. Limba română, sărbătorită în România, R. Moldova și Ucraina

„Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective ale statului român dincolo de granițe”, transmite președintele Nicușor Dan, într-un mesaj pe Facebook, cu prilejul Zilei limbii române, sărbătorită în concomitent în România, R. Moldova și Ucraina.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, și-a început președintele Dan mesajul.

„Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, se mai arată în mesaj.