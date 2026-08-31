Structura anului academic 2026-2027. Vacanțe mai lungi în noul an școlar
Doar o zi îi mai desparte pe elevi de startul anului școlar 2026-2027. În acest an academic, elevii din R. Moldova vor beneficia de vacanțe mai lungi, se arată în planul-cadru adoptat de autorități.
În noul an școlar, elevii vor avea cu opt zile de vacanță mai mult, comparativ cu anul academic 2025-2026. Trei dintre vacanțe au fost prelungite cu două și, respectiv, patru zile. Cea mai lungă vacanță rămâne a fi cea de iarnă, la trecerea dintre semestre.
- Vacanța de toamnă: 24 octombrie-1 noiembrie 2026 (nouă zile);
- Vacanța intersemestrială (de iarnă): 25 decembrie 2026 -10 ianuarie 2027 (17 zile);
- Vacanța de primăvară: 1-8 martie 2027 (opt zile);
- Vacanța de Paște: 1-10 mai 2027 (zece zile).
Tezele semestriale în învățământul liceal vor fi organizate pe parcursul anului de studii, după cum urmează:
- Sesiunea de iarnă: 1-18 decembrie 2026 ;
- Sesiunea de vară: 26 aprilie-26 mai 2027.
Sesiunea de examene se va desfășura după următorul calendar:
- La absolvirea învățământului primar, clasa a IV-a: 12–20 mai 2027;
- La absolvirea învățământului gimnazial, clasa a IX-a: 3–14 iunie 2027;
- La absolvirea învățământului liceal, clasa a XII-a: 4–22 iunie 2027.
Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va fi dedicată independenței Republicii Moldova. Aceasta va avea genericul „Independența care ne unește” și se va desfășura în toate instituțiile de învățământ publice și private din țară.