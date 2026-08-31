VIDEO „Când mă voi deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, voi vedea cum stau lucrurile în oraș și din altă perspectivă”. Ion Ceban, despre problema (in)accesibilității

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reapărut în spațiul public după accidentul în urma căruia a suferit o intervenție chirurgicală la picioare. Edilul a anunțat că, în perioada următoare, va fi nevoit să folosească un scaun cu rotile. În aceste circumstanțe, Ceban menționează că va vedea „cum stau lucrurile în oraș și din altă perspectivă”.

Ion Ceban a participat online la ședință operativă a serviciilor municipale din 31 august 2026. El a precizat că, deocamdată, nu poate merge. Totuși, a ținut să puncteze din nou că își va continua activitatea și intenționează să revină în teren.

„Sunt bine și, chiar dacă, deocamdată, nu mă pot deplasa și sunt nevoit zilnic să urmez foarte multe sfaturi, și exerciții ale medicilor și, deocamdată, nu pot merge, asta nu mă împiedică să fiu prezent în fiecare zi în viața orașului”, a declarat Ion Ceban.

Edilul a declarat că speră ca „în curând, să pot ieși în scaunul cu rotile și, în acea perioadă când mă voi deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, alături de colegi, inclusiv, voi vedea cum stau lucrurile în oraș și din altă perspectivă”.

În R. Moldova, inclusiv în Chișinău, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă continuă să fie o problemă. Ziarul de Gardă a scris anterior despre cum persoanele cu necesități speciale fac față provocărilor de (in)accesibilitate.





