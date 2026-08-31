Copiii soților împușcați de la Criuleni, în grija autorităților. Se caută tutore

„În prezent, sunt depuse eforturi pentru identificarea persoanelor din familia extinsă sau din rețeaua de suport care le-ar putea oferi copiilor un mediu sigur și stabil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii și protecției Sociale, cu referire la cazul soților de la Criuleni, găsiți împușcați la domiciliu.

Potrivit aceluiași comunicat, în prezent, „Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul structurii teritoriale de asistență socială, este alături de cei trei copii și întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca aceștia să beneficieze, în această perioadă dificilă, de protecție, siguranță și sprijin”.

„Specialiștii din domeniul asistenței sociale, împreună cu autoritatea tutelară locală și celelalte instituții competente, au intervenit pentru evaluarea situației copiilor și identificarea celor mai potrivite măsuri de protecție și îngrijire. În funcție de necesitățile identificate, copiilor le vor fi oferite serviciile sociale și psihologice necesare”, se mai arată în comunicat.

Corpurile neînsuflețite ale celor doi soți au fost depistate în prima parte a zilei de 31 august 2026.

În cadrul examinării preliminare, medicul legist a depistat pe suprafața corpurilor plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între bărbat, care avea vârsta de 47 de ani, și femeie, care avea 42 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.