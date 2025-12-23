Principală — Ştiri — Comunicate de presă — Promo-LEX: În regiunea transnistreană, practicile…
Promo-LEX: În regiunea transnistreană, practicile represive se accentuează, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice
Luna noiembrie a evidențiat o deteriorare accentuată și sistemică a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, se arată în monitorizarea Promo-LEX, care a punctată că practicile represive se accentuează, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice.
În monitorizare s-au evidențiat mai multe „evoluții îngrijorătoare”, precum:
- impunerea automată a așa-numitei „cetățenii transnistrene” copiilor născuți în regiune, inclusiv celor orfani, cu riscuri pe termen lung de recrutare în structuri paramilitare și urmărire penală pe motive politice;
- aplicarea deducerilor obligatorii din salariile deținuților pentru acoperirea costurilor hranei, care pot ajunge până la 100%, în condițiile unei finanțări minime pentru hrană și asistență medicală, generând riscuri serioase de muncă forțată;
- extinderea sistemului „Safe City” de supraveghere video al structurilor de forță într-un mecanism de monitorizare biometrică în masă, bazat pe recunoaștere facială în timp real, cu planuri de conectare a camerelor private începând cu 2026;
- implementarea operațiunii „Adolescent”, prezentată ca măsură de prevenire a delincvenței juvenile, prin acțiuni punitive, activități „patriotice” cu caracter paramilitar și plasarea copiilor vulnerabili în instituții de tip închis, fără mecanisme reale de sprijin social și protecție a drepturilor copilului;
- participarea elevilor și profesorilor la programe „patriotice” coordonate de Federația Rusă, care promovează loialitatea față de Kremlin și o versiune distorsionată a istoriei menită să justifice revizionismul rus;
- recrutarea tinerilor de la vârsta de 16 ani în așa-numitul „institut de drept”, pentru a-i pregăti să activeze în structurile de forță locale, în contextul unui deficit acut de personal;
- planificarea introducerii pregătirii militare în învățământul medical superior, prin deschiderea unui departament militar pentru studenții la medicină, contribuind la extinderea militarizării educației;
- manipularea istoriei recente, inclusiv instrumentalizarea decesului lui Ilie Ilașcu pentru promovarea unei versiuni denaturate a războiului moldo-rus din 1992, precum și intensificarea îndoctrinării printr-un număr ridicat de activități „patriotice”, respectiv 984 de activități cu 136.637 de participanți doar în prima jumătate a anului 2025.
- creșterea tarifelor la utilități, cu un impact disproporționat asupra categoriilor vulnerabile și asupra școlilor cu predare în limba română, care, în cazul anumitor servicii, achită tarife de până la patru ori mai mari decât școlile aflate sub controlul regimului de ocupație.