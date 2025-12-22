Ministerul Justiției despre extrădarea lui Filat după condamnarea instanței franceze: „Constituția interzice extrădarea propriilor cetățeni către oricare alt stat”

Ministerul Justiției (MJ) a declarat luni, 22 decembrie, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție că „tribunalul francez a constatat că statul R. Moldova a fost prejudiciat”.

„Justiția din Franța a admis cererea R. Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în acest dosar. Prin sentința pronunțată, instanța a constatat că statul R. Moldova a fost prejudiciat. Cetățeanul Vlad Filat și fosta sa soție au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din acte de corupție, prin achiziționarea de proprietăți imobiliare. Totodată, R. Moldova a contestat decizia tribunalului francez în partea referitoare la cuantumul prejudiciului moral acordat acesteia”, au precizat pentru ZdG, reprezentanții MJ.

Întrebați dacă Vlad Filat urmează să fie extrădat în Franța, șefa Serviciului de comunicare a MJ, Loreta Lisnic a spus că este prematur să vorbim despre o eventuală extrădare, atâta timp cât decizia din Franța nu este definitivă”.

„În prezent, Constituția interzice extrădarea propriilor cetățeni către oricare alt stat”, afirmă Loreta Lisnic.

Vlad Filat a scris într-o postare pe rețelele sociale că „decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.

De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție, Sanda Filat, la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150 de mii de euro. Aceasta va trebui totodată să plătească, în solidar cu Filat, 10 mii de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

Filat a adăugat că „a depus recurs împotriva acestei sentințe. Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzul de procedură și interferențele politice vor fi sancționate în mod corespunzător.”