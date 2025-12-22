„Filat era o stea. (…) Toată lumea i se închina, inclusiv eu”. Ion Sturzu și Artur Gherman, audiați ca martori ai apărării în dosarul Plahotniuc

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu, și fostul președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Artur Gherman, au fost audiați în calitate de martori în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat pentru frauda bancară, în ședința de luni, 22 decembrie. În total, până în prezent, au fost audiați șapte din cei 27 de martori ai apărării.

Cei doi au fost interogați de către Vladimir Plahotniuc, inculpatul fiind cel care le-a adresat cele mai multe întrebări, pe care le avea notate într-un carnețel. El a insistat cu întrebările pe câteva aspecte și anume: emisia suplimentară de acțiuni la Banca de Economii, în 2013, după care statul a pierdut pachetul majoritar la BEM; garanțiile de stat acordate de Guvern în noiembrie 2014 (în valoare de 9,5 miliarde de lei) și în martie 2015 ( în valoare de 5,3 miliarde de lei); modul cum a fost împărțită puterea în stat în perioada de guvernare a Alianțelor pentru Integrare Europeană. Totodată, Plahotniuc le-a adresat martorilor tradiționala sa întrebare: dacă el a făcut vreodată presiuni asupra lor, în timpul exercitării funcțiilor.

Ion Sturzu a spus în instanță că situația la BEM era critică din cauza mai multor credite oferite contrar normelor în perioada anilor 2004-2014, iar după ce statul a pierdut pachetul majoritar, situația s-a agravat. Potrivit lui, exista așteptarea ca nou acționar majoritar să aducă bani în bancă și să rezolve problema creditelor neperformante, însă acest lucru nu s-a întâmplat, dimpotrivă, volumul acestora a crescut.

La insistența lui Plahotniuc de a afla ce organ a fost responsabil de emisia suplimentară de acțiuni la BEM, Sturzu a răspuns că Ministerul Finanțelor, dar nu fără consultarea prim-ministrului de atunci, Vlad Filat, despre care a afirmat că, din 2009, de când a apărut pe scena politică, „Filat era o stea” și toți miniștrii „purtau ceasuri pe mâna dreaptă” și erau îmbrăcați toți în costum „a la Filat”.

„Toată lumea i se închina, inclusiv eu. (…) Eu am fost fanul lui Filat”, a mai adăugat Sturzu despre influența lui Filat în perioada crizei bancare, subliniind că atunci ar fi existat o comunicare deficitară între Ministerul Finanțelor și Banca Națională și că reprezentanții din instituțiile publice ai Partidului Liberal Democrat (PLDM), condus de către Filat, nu colaborau cu alte instituții. „Ăștia verzi nu ascultau pe nimeni”, a ținut să sublinieze fostul viceguvernator al BNM. Potrivit lui, în timp ce în cadrul BEM avea loc o circulație de bani neclară, BNM a încercat să impună un regulament prin care să impună niște restricții, acesta ar fi fost blocat de Ministerul Justiției, iar „în timpul ăsta Șor își făcea treaba în bănci”.

Sturzu a mai spus că Dorin Drăguțanu a fost cel care l-a invitat să muncească la Banca Națională, să-l ajute să facă reforme, spunându-i că el este cel care „poate schimba istoria în Moldova”, dar că acum regretă „foarte mult”.

La întrebarea lui Plahotniuc dacă i-a dat vreodată indicații în activitatea sa profesională, Sturzu a declarat că îl cunoaște din spațiul public „ca pe un om care a făcut afaceri și a devenit ulterior persoană politică”, adăugând că, „până în 2019 nici vocea nu v-o auzeam” și că pentru prima dată l-a văzut la televizor.

Întrebat de către procurorul de caz, Alexandru Cernei, dacă de la oferirea garanțiilor de stat până la instituirea administrării speciale la BEM a semnat acte legate de activitatea celor trei bănci implicate în frauda bancară, Sturzu și-a amintit de o tranzacție de solicitată de Ilan Șor, care conducea atunci Banca de Economii, prin care ar fi dorit să schimbe 400 de milioane de dolari în lei. Sturzu a spus că această sumă mare l-a îngrozit, dar că legea nu i-ar fi permis să nu accepte, astfel că a aprobat tranzacția, pe care, însă a lichidat-o imediat ce a văzut că banii de la Șor nu au intrat în cont. Sturzu a menționat în legătură cu acest caz că ar fi primit amenințări de la Veaceslav Platon.

După ce a depus mărturii, Ion Sturzu a fost întrebat de jurnaliști cum s-a furat miliardul, la care acesta a răspuns: „Întrebați-l pe Șor”. Întrebat dacă au mai fost și alte persoane implicate, el a spus că nu este în drept să vină cu calificative. „Este instanța care o să vă spună”.

„Eu nu aveam o funcție foarte importantă, eu eram responsabil de niște departamente care nicidecum nu aveau tangență cu supravegherea bancară”, a mai adăugat Sturzu, refuzând să răspundă la întrebarea „Cine a furat miliardul?”. „Am spus. Ați fost la ședință. Ați auzit?”, le-a spus jurnaliștilor Ion Sturzu.

Cel de-al doilea martor, fostul președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Artur Gherman, a declarat că a fost martor al acuzării în dosarul pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat. El a mai spus în instanță că s-a opus emisiei suplimentare de acțiuni la BEM, fapt pentru care ar fi fost demis din funcție. El a reiterat ceea ce menționase și Ion Struzu că, după emisia suplimentară, situația la BEM s-a înrăutățit, declarând că decizia ar fi fost una politică. La întrebarea lui Plahotniuc dacă i-a dat vreodată indicații, Artur Gherman a spus că nimeni nu i-a dat niciodată indicații.

Fostul șef al CNPF nu a dorit să facă declarații pentru presă, după depunerea mărturiilor în instanță. „Este vorba de un proces destul de sensibil, cu o eventuală condamnare a unui om și orice declarație din partea mea, eu fiind o persoană privată, nepublică, eu o consider inadmisibilă”, a explicat Artur Gherman.