Promo-LEX: Cum promovează reprezentanții regimului de ocupație de la Tiraspol „statalitatea” și „identitatea transnistreană” pentru elevi, în cadrul unui proiect inspirat din Rusia

În școlile controlate de Tiraspol, reprezentanții regimului de ocupație le predau copiilor, în cadrul unor lecții publice, propria versiune despre istorie și apartenență identitară, scrie Promo-LEX într-o analiză, precizând că prin proiectul „Dialog între egali”, inspirat din Rusia, aceștia promovează pretinsa „statalitate transnistreană” și mitul „poporului transnistrean”. Mesajele politice care servesc intereselor Rusiei sunt transmise sub forma unor discuții aparent informale, menite să reducă distanța dintre elevi și reprezentanții regimului și să le câștige încrederea, notează asociația.

„Dialog între egali”, cu mesaje obligatorii despre „statalitate” și „identitate transnistreană”

Proiectul propagandistic „Dialog între egali” («Диалог на равных») a fost introdus în regiunea transnistreană prin ordinul nr. 1146 din 22 noiembrie 2023 al așa-numitului „minister al educației” de la Tiraspol. Documentul stipulează că vorbitorii pot alege disciplinele, temele și formatul întâlnirilor, însă legătura cu „statalitatea transnistreană” și cu „poporul transnistrean” este obligatorie, întrucât activitățile proiectului se desfășoară sub motto-ul „Azi școlar – mâine cetățean”, scrie Promo-LEX.

Potrivit analizei, activitățile proiectului au loc lunar în toate școlile și instituțiile de învățământ profesional tehnic controlate de Tiraspol. În regiunea transnistreană, 41724 de elevi învață în 157 de instituții de învățământ general, iar 5216 elevi învață în 13 instituții de învățământ profesional secundar. În cadrul proiectului, sunt organizate „lecții deschise de istorie” și întâlniri cu reprezentanți ai regimului de ocupație și cu alte persoane publice, cum ar fi veteranii structurilor paramilitare și de securitate ilegale. Scopul declarat al proiectului este de a promova respectul față de „instituțiile puterii de stat” și de a consolida „identitatea civică transnistreană”. Astfel, școala este folosită pentru a cultiva loialitatea față de regimul rus de ocupație, sentimentul apartenenței la un pretins „stat transnistrean” și identificarea copiilor și tinerilor ca „transnistreni”.

Ciclul de lecții publice din cadrul proiectului „Dialog între egali” a fost inaugurat la 1 decembrie 2023 de Vadim Krasnoselski, cu o lecție de propagandă despre „Bazele istorice și juridice ale recunoașterii internaționale a Transnistriei”, la care au participat peste 600 de elevi, studenți, cadeți și cursanți ai instituțiilor educaționale militarizate: școala militară Suvorov din Tiraspol, școala de cadeți din Bender și institutul militar „A. I. Lebed”, notează asociația.

Promo-LEX scrie că la 11 noiembrie 2026, Svetlana Ivanișina, șefa așa-numitului „minister al educației” de la Tiraspol, a anunțat continuarea proiectului „Dialog între egali” în anul de studii 2026–2027. Potrivit acesteia, pentru întregul an școlar a fost stabilit un calendar de lecții tematice destinate elevilor, susținute de persoane cu funcții de conducere în structurile de ocupație la „muzeul de stat” din Tiraspol. La data anunțului, primele trei lecții avuseseră deja loc.

Un model preluat din Rusia și aplicat în teritoriile ocupate din Moldova și Ucraina

În analiză se menționează că inițiativa „Dialog între egali” a fost lansată în Rusia de Agenția Federală pentru Tineret («Росмолодёжь») în 2017, ca proiect de întâlniri între studenți și persoane cunoscute din diverse domenii. Ulterior, formatul a fost utilizat inclusiv pentru glorificarea militarilor implicați în agresiunea militară pe scară largă împotriva Ucrainei și pentru mobilizarea sprijinului tinerilor pentru război. Proiectul este implementat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv în Crimeea. Organizația ucraineană „Almenda”, care monitorizează și documentează militarizarea și îndoctrinarea copiilor din teritoriile ocupate, arată că proiectul este utilizat pentru pregătirea tinerilor pentru serviciul militar în slujba Federației Ruse.

Ce mesaje le transmit elevilor reprezentanții regimului de ocupație

Potrivit Promo-LEX, istoria ocupă un loc central în întâlnirile organizate prin proiectul „Dialog între egali”. La 15 martie 2024, Svetlana Ivanișina a susținut la Tiraspol lecția „Eliberarea Transnistriei de sub ocupația germano-română”, în fața a peste 400 de elevi din clasele a VIII-a–a IX-a, din toate raioanele regiunii. Aceasta a prezentat evenimentele războiului prin prisma narațiunii „Marelui Război pentru Apărarea Patriei”. Ulterior, la 19 aprilie 2024, Vadim Krasnoselski a susținut la Tiraspol o lecție despre „Marele Război pentru Apărarea Patriei”, în fața a peste 700 de elevi și studenți. Este important de evidențiat că Tiraspolul trasează frecvent paralele între cel de-al Doilea Război Mondial și războiul moldo-rus din 1992, prezentându-l și pe acesta din urmă drept o luptă împotriva „nazismului”. Prin această asociere, propaganda de la Tiraspol urmărește să legitimeze agresiunea militară rusă din 1992 și perpetuarea ocupației ruse în stânga Nistrului și municipiul Bender, scrie Promo-LEX.

Analiza integrală o puteți citi AICI.