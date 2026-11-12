Salariile a 172 de mii de bugetari vor crește, în medie, cu 15,7%. Guvernul a aprobat reforma salarizării

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit Ministerului Finanțelor, noua lege urmărește eliminarea inechităților salariale, creșterea salariilor de bază și remunerarea angajaților în funcție de complexitatea și responsabilitatea funcțiilor exercitate. Reforma va viza circa 172 de mii de angajați din sectorul bugetar, pentru care este estimată o creștere medie a salariilor de 15,7%.

Ministerul precizează că reforma este necesară în contextul în care, de-a lungul anilor, sistemul de salarizare a acumulat numeroase derogări și excepții, care au generat diferențe semnificative între veniturile angajaților.

În prezent, salariile de bază variază de la 2500 de lei, sumă completată prin plăți compensatorii până la nivelul salariului minim, la aproximativ 65 000 de lei. Totodată, în unele cazuri, sporurile ajung până la 120% din salariul fix.

„Noua lege va crea un sistem de salarizare mai echitabil și mai transparent, în care salariul de bază va avea o pondere mai mare, iar raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi de 1:10,5. Noua grilă va ține cont de complexitatea atribuțiilor, nivelul de responsabilitate, calificare și vechimea în muncă.”

De asemenea, vor fi reduse derogările și excepțiile, precum și numărul valorilor de referință utilizate la calcularea salariilor, de la 10 în prezent la cel mult 6 în anul 2027 și 4 până în 2032.

Cele mai mari alocări financiare suplimentare sunt prevăzute pentru educație și personalul tehnic și auxiliar

În educație, circa 60 de mii de angajați vor beneficia de o creștere medie a salariilor de 14,4%, pentru care sunt estimate alocări suplimentare de 1 miliard de lei. Pentru aproximativ 50 de mii de angajați din sectorul tehnic și categoria muncitorilor, creșterea medie va fi de 19,3%, cu o alocare estimată de 845 de milioane de lei.

Majorări sunt prevăzute și pentru circa 20 de mii de angajați din administrația publică, cu o creștere medie de 15,3%, precum și pentru aproximativ 17 mii de angajați din domeniul ordinii publice, cu o creștere medie de 15%. În sănătate și asistență socială, creșterea medie estimată este de 14,9%, iar în cultură și sport – de 14,1%. Totodată, salariile vor crește, în medie, cu 20,6% în sectorul apărării naționale și cu 14,1% în justiție.

Ministerul menționează că reforma va aduce creșteri salariale pentru mai multe categorii profesionale. Iată câteva exemple de majorări ale salariilor medii:

profesor învățământ general, grad II: de la 13 030 la 14 828 (+13,8%);

soldat unitate militară: de la 10 566 la 13 104 (+24%);

asistent social cu studii superioare: de la 9798 la 11 844 (+20,9%);

profesor universitar (instituțiile bugetare): de la 19 816 la 23 919 lei (+20,7%);

asistent de educator: de la 6811 la 9.140 lei (+34%);

cadru didactic de sprijin: de la 11 341 la 13 742 lei (+21%);

polițist de sector: de la 13 024 la 15 675 lei (+20%);

ofițer de investigație: de la 13 246 la 17 421 lei (+31%);

asistent medical: de la 10 300 la 12 800 lei (+24,3%);

lucrător social: de la 6780 la 8178 lei (+21%);

bucătar: de la 6459 la 9039 lei (+40%);

șofer: de la 7395 la 9419 lei (+27%).

Noua lege prevede și majorarea unor sporuri

Pentru personalul eligibil din cercetare și învățământul superior, sporul pentru deținerea titlului științific de doctor habilitat sau a titlului științifico-didactic de profesor universitar va crește de la 1100 la 2500 de lei, iar pentru titlul de doctor sau de conferențiar universitar – de la 600 la 1500 de lei. Pentru personalul didactic din învățământul general și profesional tehnic, precum și pentru personalul din alte domenii care deține titluri științifice corespunzătoare atribuțiilor funcției, sporurile vor reprezenta 50% din cuantumurile respective.

Începând cu anul 2028, vor fi majorate și sporurile pentru gradele didactice:

de la 4000 la 4.600 de lei pentru gradul superior;

de la 2.800 la 3.100 de lei pentru gradul I;

de la 1.500 la 1.800 de lei pentru gradul II.

Totodată, va fi introdus un spor nou pentru gradele de calificare din asistența socială, cu valori cuprinse între 750 și 2 mii de lei.

O altă componentă a reformei vizează recompensarea performanței profesionale. Sporurile pentru performanță vor fi acordate în funcție de rezultatele evaluării individuale, în cuantum de 10–15% din salariul de bază pentru calificativul „excelent” și 5–7% pentru calificativul „foarte bine”. Pentru personalul din învățământ și cercetare vor fi aplicate reguli specifice.

De asemenea, începând cu anul 2028, pentru funcțiile greu de ocupat va putea fi aplicat temporar un indice de competitivitate între 1,1 și 1,3 la calcularea salariului de bază. Mecanismul urmărește atragerea și menținerea specialiștilor în domeniile în care instituțiile publice se confruntă cu dificultăți de recrutare.

Proiectul include și mecanisme tranzitorii de protecție a veniturilor angajaților, în situațiile în care aplicarea noii grile de salarizare ar determina diminuarea acestora.

Legea urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar noile prevederi vor fi aplicate, în principal, începând cu 1 ianuarie 2027, unele măsuri fiind prevăzute pentru anul 2028, după adoptarea proiectului de către Parlament.

Impactul financiar al reformei este estimat la 3,2 miliarde de lei în anul 2027.