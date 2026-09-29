Prognoza meteo: Vreme fără precipitații și temperaturi de până la 25 de grade

Vremea va fi în general stabilă marți, 29 septembrie, în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer variabil și lipsa precipitațiilor pe întreg teritoriul țării.

Potrivit datelor Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, temperaturile vor coborî până la +8..+13°C.

Pe parcursul zilei de marți, maximele vor oscila între +20 și +25°C. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat.