Profil de integritate: Tudor Ulianovschi. Diplomat și fost ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene în Guvernul Filip, acuzat de legături cu Plahotniuc

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici. Profilurile altor candidați pot fi citite aici.

Informații generale

Tudor Ulianovschi (42 de ani) este președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), fostul Partid Democrat din Moldova (PDM), și primul pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

El a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova în perioada 2005-2019. În 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.

În 2016, Ulianovschi a devenit Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care a deținut-o până în 2017. În martie 2016 el a fost numit și reprezentant Permanent al R. Moldova pe lângă Oficiul Națiunilor Unite, Organizația Mondială pentru Comerț și alte organizații internaționale din Geneva.

Din ianuarie 2018 și până la demisia Guvernului Filip, în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova. În 2020, el a candidat la Șefia Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), dar s-a retras din concurs, cu acuzații aduse autorităților de la Chișinău. „Din păcate, presiunile politice de la nivel naţional, gelozia şi răzbunarea – fie personală, fie de natură politică a unor demnitari de stat de nivel înalt, au determinat diplomaţia R. Moldova să nu promoveze candidatura aşa precum se procedează în orice campanie de talie mondială”, acuza el după retragerea din cursă.

După 2020 a locuit în Canada, unde a ocupat o funcție de conducere la „Grasshopper Energy”, o companie specializată pe energia verde.

În 2024, Tudor Ulianovschi a revenit în viața publică din R. Moldova și după mai multe apariții în presa locală și internațională, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale în calitate de candidat independent. A acumulat mai puțin de 8 mii de voturi (0,52%) la alegerile din luna octombrie 2024, fiind pe ultimul loc conform rezultatelor finale publicate. În luna noiembrie, la scurt timp după alegeri, el a devenit membru al PSDE și vice-președinte al formațiunii denumite anterior PDM. Atunci, Ulianovschi și-a motivat decizia de a se alătura formațiunii prin faptul că ar fi luat prea mult timp crearea unui partid propriu. În luna decembrie 2024, el a fost ales președinte al PSDE.

Tudor Ulianovschi este licențiat în drept și are masteratul în drept la Universitatea Liberă Internațională din Moldova pe care a frecventat-o în perioada 2000-2006. În 2008 a devenit doctorand la Universitatea de Stat din Moldova. Tudor Ulianovschi este fiul lui Xenofon Ulianovschi, fost judecător și fost vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, decedat la începutul lunii septembrie 2025.

Integritatea în activitatea politică

În perioada în care a fost viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, funcție pe care a deținut-o timp de doi ani, el a fost și membru al Partidului Liberal Reformator (PLR)

PLR a fost constituit la 15 decembrie 2013 şi înregistrat de Ministerul Justiţiei la 31 decembrie acelaşi an după ce şapte deputaţi ai Partidului Liberal (PL), doi miniştri, cinci viceminiştri şi mai mulţi preşedinţi ai organizaţiilor teritoriale ale Partidului Liberal (PL) au semnat o Declaraţie prin care au solicitat revenirea PL la masa de negocieri cu PLDM și PDM şi identificarea unui nou premier, pentru a evita trecerea formațiunii în opoziţie, dar şi pentru a evita alegerile parlamentare anticipate. Semnatarii Declaraţiei au anunţat că s-au reunit în Consiliul de Reformare a PL şi au cerut convocarea Congresului Extraordinar al partidului, propunând promovarea lui Dorin Chirtoacă în fruntea PL, în locul lui Mihai Ghimpu. La 30 mai 2013, Vladimir Filat (PLDM), Marian Lupu (PDM) şi Ion Hadârcă, liderul PLR au semnat acordul de constituire a Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană care a ajuns să guverneze țara până la alegerile parlamentare din 2014, în urma cărora PLR nu a mai ajuns în Parlament.

În 2016, Tudor Ulianovschi a fost propus în funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de democratul Pavel Filip, format în jurul PDM-ului coordonat în acea perioadă de oligarhul Vladimir Plahotniuc, dar fără a fi membru de partid. Inițial, Plahotniuc fusese cel propus în calitate de premier, candidatură refuzată de președintele Nicolae Timofti.

Anterior, politicianul și diplomatul Iurie Reniță, fost ambasador al R. Moldova în România, l-a acuzat pe Ulianovschi că ar fi organizat întâlniri secrete ale ambasadorilor R. Moldova cu Plahotniuc la hotelul „Leogrand” și că ar fi participat la ședințele preliminare ale guvernului de la sediul PDM-ului de pe strada Armenească, conduse tot de Plahotniuc. Tudor Ulianovschi a respins acuzațiile: „Nu am organizat întâlniri secrete cu nimeni, am organizat întâlniri cu ambasadorii, care au fost oficiale, iar ședințe preliminare ale Guvernului au avut loc în clădirea Guvernului”, a comentat Ulianovschi acuzațiile lui Reniță.

Fiind în funcția de ministru de Externe, Ulianovschi a fost membru al delegației care a participat la inaugurarea, în mai 2018, a Ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi, într-o clădire de lux. Din delegația Republicii Moldova a făcut parte și miliardarul Vaja Jhashi, prieten și coleg cu Plahotniuc în Consiliul de administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova. Ulianovschi a declarat ulterior că nu l-a văzut pe Jhashi după 2019.

Pe portalul instanțelor de judecată este un litigiu între Tudor Ulianovschi, Iurie Reniță și publicația Podul.ro cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale.

Și în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, Ulianovschi a fost acuzat de legături cu Plahotniuc. „Faceți parte integrantă din grupul criminal Plahotniuc, ați fost ministru”, a spus Octavian Țîcu, și el candidat la prezidențiale, în cadrul unei dezbateri de la TV8. Remarca l-a indignat pe Tudor Ulianovschi, care i-a reproșat candidatului Blocului „Împreună” că face acuzații nefondate. „Pentru aceasta, dumneavoastră veți purta răspundere, dacă dumneavoastră faceți acuzații nefondate de acest gen și vă rog să fiți atenți la ce spuneți”, a fost replica lui Tudor Ulianovschi, conform TV8.



Între cei doi a existat și un litigiu civil, după ce Ulianovschi l-a acționat pe Țîcu în judecată. În iulie 2025, Judecătoria Chișinău a respins însă cererea depusă de Ulianovschi.

Discuția a pornit după ce Țîcu a făcut referire la o investigație a ZdG prin care se menționa că Irina Ulianovschi, verişoara lui Tudor Ulianovschi, era un om din anturajul liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. În 2012, Irina a fost surprinsă în compania lui Plahotniuc, Andrian Candu şi mai mulţi oameni de afaceri în Sciez, Franţa, în imagini publicate doi ani mai târziu de Rise Moldova. În decembrie 2017, Irina Ulianovschi a deschis la Chişinău un salon de frumuseţe, „Dessange Moldova”, aflat la câţiva paşi de Hotelul Nobil, care aparţine lui Vladimir Plahotniuc. Adresa de e-mail a salonului de frumuseţe are extensia @nobil.md, iar site-ul dessange.md a fost înregistrat de compania „Nobil-Club” SRL, care gestionează şi luxosul hotel din centrul Chişinăului. La ceremonia de deschidere a salonului de frumuseţe, printre invitaţi s-a numărat şi Tatiana Plahotniuc, sora liderului PDM, nota ZdG.

Întrebat anterior despre relația rudelor sale cu Plahotniuc, Ulianovschi a spus că „am 23 de verișori, nu sunt responsabil de deciziile și viața lor”. Totodată, el a spus public de mai multe ori că nu a avut și nu are nicio legătură cu Vladimir Plahotniuc, despre care a spus că i-ar fi atacat familia.

Într-un interviu ulterior, Ulianovschi, conform site-ului libertv.md, a declarat că, în 2019, fostul ambasador al SUA în R. Moldova, Dereck Hogan, l-ar fi propus pentru funcția de prim-ministru, doar că Plahotniuc nu ar fi acceptat candidatura sa. „Într-adevăr, după alegerile parlamentare din februarie 2019, ambasadorul american pe atunci Dereck Hogan, a avut o discuție cu Vlad Plahotniuc, în cadrul căreia a propus ideea ca să fie învestit în funcție un prim-ministru tehnocrat care va conduce un guvern tehnocrat de tranziție pentru a pregăti țara pentru următoarle alegeri anticipate parlamentare, care urmau să aibă loc în luna septembrie 2019. Eu nu știam despre discuția respectivă, ulterior am aflat de discuția dată. Știu că dl. ambasador Hogan a propus ideea respectivă lui Vlad Plahotniuc, citând sau oferind modelul de fapt în Georgia, pe atunci era coaliția „Georgian Dream”. Dacă nu greșesc, erau cinci partide într-o coaliție guvernamentală, care de fapt erau controlate tot de un oligarh care a avut discuții cu americanii și care a acceptat să plece în spate, iar în față, pe o perioadă anumită, a fost numit un prim-ministru tehnocrat cu care americanii sau partenerii de dezvoltare puteau să aibă o relație oficială. Or, acest lucru a fost posibil în Georgia. În cadrul Republicii Moldova pe perioada oligarhului Plahotniuc acest lucru nu a fost posibil. Or, Vlad Plahotniuc nu a acceptat și a spus ferm „Nu” lui Hogan”, menționa Ulianovschi, în 2024.

În 2024, la alegerile prezidențiale, Ulianovschi a participat în calitate de candidat independent cu programul de guvernare „TU pentru o MOLDOVĂ NORMALĂ”. Printre cele 10 priorități ale sale se regăseau relațiile cu UE și România. Candidatul spunea că „negocierile privind integrarea și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor avea loc doar cu respectarea interesului național și că „nu vom ceda presiunilor Bruxelles-ului, dacă vor fi condiții în defavoarea interesului național”.

După ce a acumulat cele mai puține voturi la alegerile prezidențiale din luna octombrie 2024, el a anunțat că NU susține public pe niciunul dintre candidații din turul II din 3 noiembrie, acolo unde au ajuns Maia Sandu, susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate, și Alexandr Stoianoglo, susținut de Partidul Socialiștilor din R. Moldova. „După o analiză atentă și discuții cu echipa mea, am decis să nu susțin public pe niciunul dintre candidații care concurează în turul doi al scrutinului prezidențial de duminică. Cred cu tărie că R.Moldova are nevoie de o alternativă proeuropeană autentică, de lideri noi, care nu reprezintă trecutul, ci care să inspire și să construiască un viitor mai bun pentru noi toți”, argumenta Ulianovschi. El menționa însă că sprijină parcursul european al țării.

Anterior, într-un briefing de presă din 21 octombrie 2024, Maia Sandu se adresase către cetățenii care au votat pentru Octavian Țîcu, Ion Chicu, Tudor Ulianovschi, Andrei Năstase și Renato Usatîi să o sprijine în turul doi de scrutin. Tudor Ulianovschi a anunțat anterior că a purtat discuții cu mai multe partide pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie în cadrul unui bloc electoral, fără ca discuțiile să aibă o finalitate.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), Tudor Ulianovschi nu a raportat venituri salariale pe parcursul anului 2024. El a indicat doar că soția sa, Corina Cojocaru, a avut venituri de 45 de mii de dolari canadieni (circa 27 de mii de euro) de la „Mission 2050”, companie care are proiecte în domeniul energiei verzi, fiind fondată de Azeem M. Qureshi, cel care a fondat și compania „Grasshopper Energy”, la care a fost anterior angajat Tudor Ulianovschi. Familia candidatului a mai raportat 5400 de lei primiți de la CNAS România, alocație pentru îngrijirea copilului.



Familia Ulianovschi declară un apartament de 151 de metri pătrați, dobândit în 2019 și care ar avea o valoare de circa un milion de lei, dar și un Hyundai fabricat în 2021 și procurat în 2024 cu 24 de mii de euro (candidatul nu a indicat modelul mașinii). În conturi bancare, familia lui Tudor Ulianovschi păstrează circa 700 de mii de lei în diferite valute. În 2023, soții au contractat un credit în sumă de 300 de mii de lei, scadent în 2023, cu o rată a dobânzii de 5%.

Potrivit declarației de avere și interese personale depusă în campania electorală din 2024, în 2023, familia Ulianovschi a avut venituri salariale totale de circa 260 de mii de dolari canadieni, echivalentul a 3,3 milioane de lei. Candidatul Tudor Ulianovschi a raportat cele mai multe venituri de la compania „Grasshopper Energy” din Canada, un dezvoltator global și un proprietar de active fondat în 2007.

Rise Moldova a scris anterior că apartamentul declarat de Tudor Ulianovschi, de 150 de metri pătrați, se află într-un bloc din sect. Botanica al capitalei. Blocul respectiv a fost construit în cadrul unui proiect din 2015 al Judecătoriei sect. Râșcani, prin care instanța și-a propus să-și asigure angajații, sau pe copiii acestora, cu spațiu locativ, lucru despre care RISE a relatat în ancheta „Apartamente cu discount pentru copiii judecătorilor”.

Jurnaliștii scriu că, în același complex locativ, familia Ulianovschi mai deține un loc de parcare (garaj) de 29 de metri pătrați, pe care însă Tudor Ulianovschi nu l-a indicat în declarația depusă la CEC, chiar dacă, anterior, el s-a regăsit în declarațiile depuse la Autoritatea Națională de Integritate, pe când era ministru de Externe.

În același bloc și-a avut sediul juridic și firma „Tuvalens-Trans” SRL. Rise scrie că, în perioada 2019-2024, compania a fost deținută de soția lui Ulianovschi, Corina Cojocaru, tot ea fiind administratoare și beneficiară efectivă. Aceasta a ieșit din firmă în aprilie 2024, la două zile după ce Tudor Ulianovschi a anunțat public că va candida la prezidențiale. În 2019, Corina Cojocaru a preluat compania „Tuvalens-Trans” de la sora sa, Cristina Holban, iar peste cinci ani, când a cedat-o, iar cota majoritară i-a revenit mamei ei, Tatiana Cojocaru.

„Tuvalens-Trans” SRL are ca gen de activitate „închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, iar în ultimii nouă ani nu a raportat niciodată mai mult de doi angajați. Datele publice arată că, în perioada 2019-2023, compania a avut în medie un profit net anual de circa 300 de mii de lei.

Conform Rise Moldova, tot în 2019, Tuvalens-Trans SRL a participat cu 25% la fondarea unei alte companii, „Renaissance Group” SRL. Ultima a cumpărat la opt zile de la fondare clădirea fostului restaurant „Sănătate” de pe bd. Grigore Vieru din Chișinău, l-a demolat și a construit pe locul lui un centru comercial. Datele publice arată că, în 2022, compania avea active de circa 55 de milioane de lei.

Integritatea în gestionarea funcției publice

Rise Moldova a scris anterior că, în perioada în care deținea funcția de ministru al Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi a contrasemnat o decizie a Guvernului prin care clădirea Consulatului Moldovei în Odesa, Ucraina, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, urma să treacă în proprietatea unei ucrainence, printr-un contract de schimb. Ulterior, însă, „am aflat despre faptul că nu există înregistrat în sistemul cadastral al Ucrainei suprafața reală a terenului aferent, prin urmare mi-au apărut dubii cu privire la evaluarea valorii de piață a sediului Consulatului” a declarat ulterior Ulianovschi. Respectiv, „am refuzat semnarea contractului de schimb”, decizie care a avut repercusiuni și asupra familiei, susținea el, într-un răspuns pentru jurnaliștii de la Rise Moldova. În cele din urmă, Guvernul condus deja de Ion Chicu, a anulat hotărârea respectivă, invocând o schemă de înstrăinare a imobilului la preț subevaluat. Ulterior, pe acest caz a fost pornit un dosar penal, fiind inculpat fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc.

Cazier judiciar

Nu există informații despre eventuale antecedente penale sau contravenționale ale candidatului.

Acest profil a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)