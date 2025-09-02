Xenofon Ulianovschi, fost judecător la Curtea de Apel Chișinău, a decedat

Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.

Asociația a punctat că Ulianovschi și-a început activitatea în funcția de judecător la 12 iulie 1986 și a ocupat această poziție până în 2019. De-a lungul carierei, a deținut două mandate consecutive ca Președinte al Colegiului Penal al Curții de Apel Chișină.

„Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în comunitatea juridică și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. În aceste momente de grea încercare, ne alăturăm durerii familiei îndoliate, împărtășind deplin tristețea provocată de această pierdere ireparabilă”, se arată în mesajul Asociației Judecătorilor.

Xenofon Ulianovschi este tatăl lui Tudor Ulianovschi, actualul președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE).