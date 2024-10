VIDEO Tudor Ulianovschi, candidatul la funcția de președinte care promite o Moldovă „normală”: carieră, avere și controverse

Fost ministru tehnocrat pus în funcție de democrații lui Plahotniuc, după o pauză în diplomație, Tudor Ulianovschi se vrea direct la Președinție și promite o Moldovă „normală”.

Ziarul de Gardă a analizat cariera, averea și controversele ce planează în jurul numelui candidatului Ulianovschi și vă prezintă detalii despre cel de-al zecelea candidat la funcția de președinte al R. Moldova înregistrat în cursă de Comisia Electorală Centrală.

După o pauză în diplomație, direct spre Președinție

Anii 2005-2014. Tudor Ulianovschi a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Anul 2014. Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.

Anul 2016. Ulianovschi devine Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care o deține până în 2017.

Anul 2018. Până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Anul 2020. A candidat la Șefia Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), dar s-a retras din concurs. „Din păcate, presiunile politice de la nivel naţional, gelozia şi răzbunarea – fie personală, fie de natură politică a unor demnitari de stat de nivel înalt, au determinat diplomaţia R. Moldova să nu promoveze candidatura aşa precum se procedează în orice campanie de talie mondială”, acuza el după retragerea din cursă.

Anul 2024. După o pauză în diplomație, Ulianovschi revine în R. Moldova și după mai multe apariții în presa locală și internațională, își anunță intenția de a candida la prezidențiale. Inițial, a declarat că se va consulta cu diferite partide în vederea obţinerii sprijinului pentru alegeri, ulterior însă, și-a anunțat decizia de a participa în calitate de candidat independent.

Avere. Venituri salariale de 3 milioane de lei și apartament de un milion de lei

Potrivit declarației de avere și interese personale, în 2023, familia Ulianovschi a avut venituri salariale totale de circa 260 de mii de dolari canadieni, echivalentul a 3,3 milioane de lei.

Candidatul Tudor Ulianovschi a raportat venituri de la compania „Grasshopper Energy” din Canada, un dezvoltator global și un proprietar de active fondat în 2007. Compania dezvoltă proiecte în domeniul energiei durabile. Conform informațiilor din CV-ul său, Ulianovschi este prim-vicepreședinte al companiei, gestionand un portofoliu global de peste 2 miliarde USD în domeniul energiei verzi. Soția acestuia, Corina Cojocaru, a avut venituri de la organizația „Mission 2025”, ce are proiecte în domeniul energiei verzi și este fondată de Azeem M. Qureshi, cel care a fondat și compania „Grasshopper Energy”, la care este angajat Tudor Ulianovschi.



În declarație sunt trecute și alocațiile pentru copii: 100 de mii de lei primiți de la statul R. Moldova și 5400 de euro, echivalentul a 95 de mii de lei – de la statul român.

Familia Ulianovschi are în proprietate un apartament de 151 m2 cumpărat în 2019, valoarea indicată a acestuia fiind de puțin peste un milion de lei. Ulianovschi nu declară nici o mașină.

Tudor Ulianovschi trece în declarația de avere și interese nouă conturi bancare, pe care ține 13,6 mii de euro, 131 de mii de lei și 32,3 mii de dolari canadieni. El mai trece în declarație două credite, ambele de câte 300 de mii de lei, contractate în 2023 cu o rată a dobânzii de 5%, pe care se angajează să le returneze până în 2030.

Controverse



Anterior, politicianul și diplomatul Iurie Reniță, fost ambasador al R. Moldova în România, l-a acuzat pe Ulianovschi că ar fi organizat întâlniri secrete ale ambasadorilor R. Moldova cu Plahotniuc la hotelul „Leogrand” și că ar fi participat la ședințele preliminare ale guvernului de la sediul PDM-ului de pe strada Armenească, conduse tot de Plahotniuc.

Alături de Vaja Jhashi la inaugurarea Ambasadei de la Abu Dhabi. Fiind în funcția de ministru de Externe, Ulianovschi a fost membru al delegației care a participat la inaugurarea, în mai 2018, a Ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi, într-o clădire de lux. Din delegația Republicii Moldova a făcut parte și miliardarul Vaja Jhashi, prieten și coleg cu Plahotniuc în Consiliul de administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova.

Tudor Ulianovschi a respins acuzațiile lansate anterior în spațiul public de către diplomatul și politicianul Iurie Reniță. „Nu am organizat întâlniri secrete cu nimeni, am organizat întâlniri cu ambasadorii care au fost oficiale, iar ședințe preliminare ale Guvernului au avut loc în clădirea Guvernului”, a comentat Ulianovschi acuzațiile lui Reniță. Cât despre numirea soției în calitate de reprezentantă la Organizația Mondială a Comerțului, Ulianovschi spune că aceasta „era deja delegată cu aproape un an înainte ca eu să devin ambasador la Geneva. Nu se afla în subordinea mea directă”. Întrebat despre relația rudelor sale cu Plahotniuc, Ulianovschi spune că „am 23 de verișori, nu sunt responsabil de deciziile și viața lor.”